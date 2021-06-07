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基隆製造業外籍移工千餘人 市府多管齊下串連防疫陣線
苗栗縣3家廠商發生外籍移工群聚感染，已200多人確診，移工防疫課題受矚目。基隆市長林右昌說，基隆製造業外籍僅1314人，已對聘雇超過30人業者加強稽查輔導，宣導移工自我防疫等方式多管齊下，串連防疫陣線。
林右昌說，基隆目前外籍移工總數6085人，製造業只有1314人，大部分外籍從事看護或照護等相關服務性工作。製造業移工人數與新北或桃園動輒10萬以上，少的非常非常多。
林右昌表示，市府不會因為製造業外籍移工人少就輕忽，社會處已經跟相關的單位篩選出9家，超過30人聘雇規模的製造業者重點管理，產發處和衛生局今天也進行現地稽查與輔導。
基市府要求業者在廠區以便當來取代共餐，移工工作時間、住宿場所能夠分艙、分流，區隔開來。市府持續發送多國文字的宣導品，讓外籍移工知道怎麼樣進行自我防疫，以及人不舒服時候的通報、就醫管道，把防疫陣線串連起來。
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