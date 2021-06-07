聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭縣購買疫苗經費 林姿妙宣布全數轉作紓困用
宜蘭縣今天新增1人確診，累積84人染疫，居家隔離仍有105人。縣府日前宣布停辦童玩節、媽祖文化節，約8000萬預算轉作疫苗採購、防疫之用，縣長林姿妙表示，由於衛福部已編列預算購買全民疫苗，因此這筆活動經費，將全數轉為紓困使用。
林姿妙提到，原本規畫購買疫苗的經費，將作為紓困使用，目前持續彙整疫情之於縣民的影響，且在與中央紓困方案不重複的前提下，研擬相關政策並送交議會審議。
今天新增案11453為40多歲女性，她是案10212號、11007號的女兒，屬於家庭內群聚。就在家人確診後，案11453也被匡列居家隔離，儘管6月3日採檢為陰性，5日出現發燒、喉嚨不適、腹瀉等症狀，當天二採呈陽性。
縣府也公布該名確診者足跡，5月29日至6月1日，曾到訪全聯校舍門市、宜蘭國中周邊、中央市場和南館市場周邊。
三級警戒延長至6月28日，工旅處長李東儒表示，縣內傳統市場管理機關為各鄉鎮市公所，明天將召集鄉鎮市公所、民政及警政等相關單位，進一步確認管制作為，也呼籲縣民屆時能配合落實。
為了避免群聚發生，高中以下新生報到一律採取線上、傳真、郵寄、電話等方式辦理。宜蘭縣政府教育處長王泓翔表示，今年國中新生一律採線上報到，各校入學通知單會有相關訊息，家長只要掃QRcode並輸入新生身分證字號，就會顯示分發學校，確認且填畢資料，3個步驟就完成報到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言