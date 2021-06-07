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防隔離者產出垃圾成防疫破口 花蓮環保局GPS監控動向

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
居家隔離者產出的垃圾，交由清除業者處理，運往專門處理醫療廢棄物的焚化廠。圖／花蓮縣環保局提供
居家隔離者產出的垃圾，交由清除業者處理，運往專門處理醫療廢棄物的焚化廠。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮縣環保局為避免居家隔離者產出的垃圾成為防疫破口，除了委託專門的清除業者及機構處理外，清運過程更全程GPS監控，掌握廢棄物動向，今年截至本月7日已累積1099公斤垃圾量，嚴格核對業者申報資料，同時派員不定期跟車稽查，杜絕病毒入侵。

環保局統計，在隔離者的垃圾量部分，原本每周垃圾量平均維持在10至20公斤左右，但隨著本土疫情爆發，花蓮也出現確診案例，上月25日開始突然爆增至58公斤，6月1日至7日更累計多達120公斤，而目前花蓮隔離者還有60人，清除業者每周二、四會前往居家隔離家戶收垃圾。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，關於居家隔離及防疫旅館所產出的垃圾，環保局委請甲級清除業者處理，統一送往鳳林榮民醫院內，專門處理醫療廢棄物的焚化廠處理。由於隔離者不能外出分類廚餘、資源回收等物，一併委託清除業者處理。

張華砡指出，為防止病毒入侵社區，要求清除業者收取垃圾時，須檢查垃圾袋是否確實緊密及消毒，全程以特定冷藏車冷凍載運送往焚化爐。同時使用GPS監控清運過程，確保業者妥善處理，清運總量及處理總量也請業者如實申報、核對，避免成為防疫破口。

另外，針對居家隔離家戶或防疫旅館所產生的可回收廢棄物，張華砡說，環保局會不定期稽查、跟車監控，絕不會讓回收物外流，更不會讓民眾拿去回收廠變賣，同時也會派員宣導，請隔離者將產出的垃圾與回收物全交由清除業者處理。

花蓮市衛生所前的快篩站產出的垃圾，環保局交由專門清除業者處理。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮市衛生所前的快篩站產出的垃圾，環保局交由專門清除業者處理。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮環保局委託甲級清除業者，處理居家隔離者產出的垃圾，避免成防疫破口。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮環保局委託甲級清除業者，處理居家隔離者產出的垃圾，避免成防疫破口。圖／花蓮縣環保局提供

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