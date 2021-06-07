宜蘭童玩節及媽祖文化節停辦 8千萬經費轉紓困

宜蘭縣府日前宣布停辦童玩節及媽祖文化節，縣府原本規劃將8000萬元經費用來採購疫苗，縣長林姿妙今天說，中央昨天表示已編列預算幫國民購買疫苗，活動停辦後的經費將全數轉為紓困。

宜蘭縣長林姿妙下午在線上記者會表示，宜蘭今天新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，案11453是名40多歲女性，是案10212及案11007的女兒，之前曾與案10517同住。案10212確診後被匡列為居家隔離對象，3日採檢為陰性，5日出現發燒、喉嚨不適及腹瀉，5日做第2次採檢為陽性而確診。

林姿妙說，案11453足跡包括5月29日下午3時30分在宜蘭市全聯校舍門市，5月31日上午10時到下午4時在宜蘭國中周邊，下午4時10分在宜蘭市中央市場的中央停車場及崇聖街周邊店家，6月1日下午3時30分在宜蘭市南館市場南興街周邊店家和宜蘭市中央市場崇聖街周邊店家。

對於縣府日前宣布取消辦理宜蘭國際童玩藝術節及媽祖文化節，並規劃將預算轉為購買疫苗用途，林姿妙表示，由於衛生福利部昨天表示已編列預算幫全體國民購買疫苗，活動停辦後相關經費，將全數轉為紓困使用，縣府已彙整疫情對縣民的影響，在與中央紓困方案不重複前提下，研擬方案並送交議會審議。

至於移工管理措施，宜蘭縣政府秘書長林茂盛說，縣府已函請仲介公司和雇主加強宣導防疫，並轉知移工可多利用1955專線，客服專線提供4國語言，移工可透過專線瞭解疫情相關訊息，另外，縣府會在9日前訪查50人以上工廠宿舍，瞭解住宿出入管制、移工確診後隔離空間等相關措施。

此外，林茂盛說，以宜蘭縣的工業區為例，目前有1萬3421名勞工，其中，在工廠上班的移工約有3000人，縣府已與相關事業單位協調，工業區內的事業單位表達若有要普篩，除了移工外，本國勞工也會一併普篩，縣府會持續掌握、溝通，期望廠商都能盡早完成篩檢。