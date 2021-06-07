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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

台東庇護工場暫停門市 縣府呼籲愛心不打烊

中央社 / 台東縣7日電

新冠肺炎疫情持續延燒，影響台東縣轄內共4家庇護工場人員生計，中央推出紓困方案最高補助新台幣24萬元，台東縣府呼籲大家線上訂購手作食品，幫助庇護工場度過疫情難關。

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台東縣政府表示，考量各庇護工場內工作員工，於通勤上下班及與社會互動時容易增加染疫風險，為保護庇護員工健康，於5月25日即發文各庇護工場，自5月26日暫停各門市營業。

台東縣長饒慶鈴表示，中央針對疫情推出庇護工場紓困方案，除延續去年度租金補貼、行銷宣導費用補助外，今年更放寬補助庇護工場人事費、進貨支出等營運支出補助，計畫期間內每家庇護工場最高補助新台幣24萬元。庇護工場可依規定向縣政府庇護工場業務窗口申請辦理請款及核銷。

雖然庇護工場門市暫停營業，但牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場及伊甸基金會附設嗎哪食堂庇護工場改為線上服務，歡迎民眾踴躍訂購。

庇護工場 疫情 台東 饒慶鈴 新冠肺炎

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