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早療不能停！台東基督教醫院推「行動早療」 教親子玩遊戲兼療育
三級防疫警戒再度延長，學校停課不停學，台東基督教醫院復健科也推出「行動早療」，以免早療童治療中斷，治療師、心理師變身影片製作團隊，拍攝「行動早療陪你玩」系列影片，讓宅在家防疫的親子利用手邊物品玩遊戲，達到療育效果。
東基2008年成立行動早療團隊，「治療師」進入無法在醫院治療的學童住家或學校，提供早療服務，團隊9人包括物理治療、臨床心理、音樂治療、職能治療、語言治療和藝術治療6個專業。
因台東出現21例確診，早療服務成軍13年來首度中止，但藝術治療師詹惟文表示，早療不能中斷，以免前功盡棄，疫情可能衝擊慢飛天使們的進步，所以也推出視訊線上學習，設計親子互動的療育遊戲，讓家長在家授課。
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