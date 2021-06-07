快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早療不能停！台東基督教醫院推「行動早療」 教親子玩遊戲兼療育

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東基督教醫院早療團隊錄製、剪接影片，教親子在家做早療服務。圖／東基提供
台東基督教醫院早療團隊錄製、剪接影片，教親子在家做早療服務。圖／東基提供

三級防疫警戒再度延長，學校停課不停學，台東基督教醫院復健科也推出「行動早療」，以免早療童治療中斷，治療師、心理師變身影片製作團隊，拍攝「行動早療陪你玩」系列影片，讓宅在家防疫的親子利用手邊物品玩遊戲，達到療育效果。

東基2008年成立行動早療團隊，「治療師」進入無法在醫院治療的學童住家或學校，提供早療服務，團隊9人包括物理治療、臨床心理、音樂治療、職能治療、語言治療和藝術治療6個專業。

因台東出現21例確診，早療服務成軍13年來首度中止，但藝術治療師詹惟文表示，早療不能中斷，以免前功盡棄，疫情可能衝擊慢飛天使們的進步，所以也推出視訊線上學習，設計親子互動的療育遊戲，讓家長在家授課。

親子 台東 復健 三級警戒

延伸閱讀

王定宇不回應防疫趴趴走質疑 為曹興誠叫屈

疫情持續升溫 ！ 專家教你一招 在家也能自主消毒

實際行動支持警察 高雄三民一警分局獲贈防疫物資

KLOOK推安心勳章防疫標誌 給符合防疫規範的店家夥伴

相關新聞

宜蘭縣購買疫苗經費 林姿妙宣布全數轉作紓困用

宜蘭縣今天新增1人確診，累積84人染疫，居家隔離仍有105人。縣府日前宣布停辦童玩節、媽祖文化節，約8000萬預算轉作疫...

基隆製造業外籍移工千餘人 市府多管齊下串連防疫陣線

苗栗縣3家廠商發生外籍移工群聚感染，已200多人確診，移工防疫課題受矚目。基隆市長林右昌說，基隆製造業外籍僅1314人，...

防隔離者產出垃圾成防疫破口 花蓮環保局GPS監控動向

花蓮縣環保局為避免居家隔離者產出的垃圾成為防疫破口，除了委託專門的清除業者及機構處理外，清運過程更全程GPS監控，掌握廢...

早療不能停！台東基督教醫院推「行動早療」 教親子玩遊戲兼療育

三級防疫警戒再度延長，學校停課不停學，台東基督教醫院復健科也推出「行動早療」，以免早療童治療中斷，治療師、心理師變身影片...

只要疫苗！台東議員裸身訴求 A4紙遮重點部位

台東縣議員古志成今天遭爆在群組貼裸照，引發不尊重女性的爭議，部分民眾對這種作法不能接受，認為「應該有更好的表達方式」。他...

台東Ubereat送飲料慰勞醫護 部東收拾病房供醫護休息

台東Ubereat外送員今天分送600杯飲料給衛福部立台東醫院等4家醫療院所，慰勞醫護人員辛勞。醫院秘書陳以仁說，目前醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。