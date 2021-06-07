只要疫苗！台東議員裸身訴求 A4紙遮重點部位

台東縣議員古志成今天遭爆在群組貼裸照，引發不尊重女性的爭議，部分民眾對這種作法不能接受，認為「應該有更好的表達方式」。他強調全裸是象徵「什麼都不要」，拿著的板子寫著「挺醫護，要疫苗，加油！」用意非常明顯，有人要刻意曲解也沒辦法。

他在群組中貼出不著寸縷的照片，只用紙板擋住重要部位，上面寫著「挺醫護，要疫苗，加油！」但有人認為這種作法是汙辱群組中女性，讓人覺得不舒服。

古志成說，他2個孩子都是女兒，不會刻意去汙辱女性。他所發的群組中只有13人，並非延平鄉村里防疫群組，而是部分議會同事和家人共同組成，「就這樣被流出去實在不好」，他認為流出的人可能只是覺得好玩，可是其他人有別的想法。

他說，在自家的群組搞笑，提出要疫苗的訴求，和汙辱女性有什麼關係？全裸象徵「什麼都不要」，重點是「只要疫苗」，如他家中成員就沒有施打過疫苗，「我只是覺得好玩，但別人想的不是那樣，覺得不道德」。

至於有人指稱他先前也有類似的舉動，讓其他女性感到不舒服。古志成則強調「拿出證據來再說」。