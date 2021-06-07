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停課不停學 東基醫療團隊不忘早療孩子

中央社 / 台東7日電

疫情嚴峻，第三級疫情警戒後各級學校停課不停學，台東基督教醫院復健科「行動早療」團隊了解早期療育學童治療不能中斷，拍攝「行動早療陪你玩」系列影片，希望達到療育效果。

5月19日全國進入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第三級疫情警戒後，學校、幼兒園全面停課，無奈只得暫停至三級警戒解除，這是東基早療團隊成軍13年以來，首度暫停到偏鄉服務。

因應台東偏鄉發展遲緩兒童早期療育的需求與迫切性，東基在2008年成立行動早療團隊，在「哪裡有需要，就往哪裡去」理念下，由治療師前進到不了醫院的學童住家或學校，提供早期療育服務。目前團隊包括物理治療、職能治療、語言治療、臨床心理、音樂治療、藝術治療等六個專業共9人。

行早團隊拍攝影片的提議者、藝術治療師詹惟文表示，早期療育不適合中斷，治療師們憂心疫情影響慢飛天使們的進步，既然各級學校學生可以線上學習，早療家庭同樣也能透過視訊線上學習。

於是每個專業的治療師、心理師著手設計可以親子互動的療育遊戲，把醫院的治療室當成攝影棚，大家、心理師成為線上授課的老師，變身影片製作團隊，當起攝影師、剪輯師、錄音師、線上授課老師，拍攝「行動早療陪你玩」系列影片，希望讓宅在家的親子利用隨手可得的物品玩遊戲，又能達到療育效果。

影片以家中隨手可得的東西發展成遊戲，5月28日起以每週兩支影片（週二、週五各1支）速度上線，每支影片會標註適合遊戲的年齡。前2支影片，臨床心理師陳怡帆利用容易取得的撲克牌，設計出提升注意力持續度、衝動控制的遊戲，屬「教學」影片，家長看完可以和小孩一起玩玩看。

由語言治療師白依婷、音樂治療師賴彥伯合作，6月4日推出的音樂遊戲則是鼓勵親子一起跟著做，透過帶著親子跟唱，可以練習舌根音。後續藝術治療師詹惟文有探索情緒的創作活動、音樂治療師賴彥伯利用大小不一的玻璃空瓶敲出樂音，物理治療師、職能治療師也會陸續錄製影片。

詹惟文說，拍攝影片畢竟非行早團隊的專業，一開始團隊成員抱持著好玩的心態嘗試拍攝，拿著自己的手機、自拍棒當起攝影師，運用電腦裡僅有的剪輯軟體，邊學邊製作影片、上字幕、做特效，大家互相討論、滾動式檢討，找出適合親子觀看、學習的內容。隨前二支影片上線，大家燃起剪輯魂，慢慢做出自己的風格。

「行動早療陪你玩」系列影片可在Facebook搜尋「台東基督教醫院 兒童行動早療」粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/TCH.MCEIT），或點連結http://user91851.piee.pw/3hw23m觀看。

行動早療團隊表示，看完影片的家長在與小孩互動過程中，若有遇到問題，或共同創作出新的遊戲方式，可至fb粉專上留言或私訊，就如同到宅服務時常與家長溝通，並適時修正方法，讓療育做的更好。上線影片也會持續保留並公開，讓有興趣、有需要家庭都能參考運用。

親子 疫情

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