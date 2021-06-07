疫情影響帶動買氣 宜蘭連鎖超市肉粽銷量增近6成
再過一個禮拜就是端午節，宜蘭喜互惠生鮮超市的新品牌宜蘭阿嬤，近期推出應景肉粽共6款，其中櫻桃鴨一口粽是今年新口味，吸引不少民眾嘗鮮。業者表示，受到疫情影響，民眾減少至傳統市場採購，傾向方便食用的現成商品；肉粽於5月中旬上架3周，業績與去年同期相比，成長將近6成。
喜互惠熟食區商品琳瑯滿目，新品牌宜蘭阿嬤去年開賣純手工肉粽，今年也不例外，口味更是推陳出新，挑選宜蘭在地食材櫻桃鴨、大溪金鉤蝦，以一口粽包裝上市搶客。業者表示，肉粽一大顆份量足，考量現代人追求養生，改為小包裝的一口粽，大約是兩至三口，讓民眾不只能吃得應景，也能兼顧健康。
肉粽口味不只櫻桃鴨一口粽、黑豬肉櫻花蝦粽、極品干貝粽、香菇蛋黃粽，還有素食的五穀珍香粽、紫米南瓜粽，讓民眾過節選擇多樣化。業者提到，手工蛋黃粽賣得最好，整體銷售更超乎預期，不只分店賣到缺貨，就連網路商城訂購量也成長近10倍，工廠只好趕工包肉粽，甚至可能一路忙到端午節。
只是，端午節都還沒到，喜互惠實體店面和網路商城的肉粽訂購量大增，常常賣到不夠賣，還有人一次就買了10多組。業者就說，肉粽原料得上傳統市場採購，受到疫情影響，民眾減少外出，多傾向現成商品，加上包肉粽可能有群聚疑慮，多以簡單方便為主。民眾吳小姐也說，現在疫情嚴重，去市場比較危險，家裡因此不包肉粽，改用宅配方式購買以供拜拜使用，這樣也比較安全便利。
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