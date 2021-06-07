台東Ubereat送飲料慰勞醫護 部東收拾病房供醫護休息
台東Ubereat外送員今天分送600杯飲料給衛福部立台東醫院等4家醫療院所，慰勞醫護人員辛勞。醫院秘書陳以仁說，目前醫護人員情緒平順，已清出病房供醫護人員休息；發起人陳永強說，送飲料慰勞醫護只是想盡一份心力，在送餐時也盡量以無接觸方式防疫。
今天下午，9輛Ubereat外送車載著150杯飲料到部東，致贈給院內辛苦防疫的醫護人員，隨後也送往台東基督教醫院、台東榮民醫院和台東馬偕醫院，醫院則回贈感謝狀。
外縣市有外送員不敢送餐或飲料到醫院的情況，台東外送員卻主動送飲料致意。發起人陳永強說，今年疫情比去年嚴重，台東又出現確診案例，目前部東是防疫專責醫院，基於取之於社會用之於社會的想法，決定和志同道合的外送員一起盡心力。
很多人以為政府鼓勵民眾宅在家，外送業務量會成長，但陳永強說，因為很多業者歇業，實際上的業務衰減2成。和民眾取餐時， 都盡量採用觸無接觸方式，費用由線上刷卡，送餐則放在定點，即使有民眾會面取，也會請彼此空出社交空間，放餐後離開再拿走。
台東確診人數已21人，雖有3人出院，但有1人死亡、2人轉重症。台東醫院秘書陳以仁說，目前醫護人員情緒都還滿穩定，不能確定是否有人擔心間接傳染給家人而未返家，但醫院收拾部分病房供醫護人員住宿休息。另對Ubereat外送員的愛心，醫護人員都很感謝。
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