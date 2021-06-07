基隆中正路設社區篩檢站 每日最多可檢測500人

基隆市府獲贈一座「正壓篩檢艙」，今天在中正路原公車處修理廠設立社區篩檢站，由基隆長庚醫院醫護人員進駐，每日最多可篩檢500人，市長林右昌感謝各界支持，為基隆防疫工作再添利器。

因應疫情嚴峻，篩檢需求大增，台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全、彰化基督教醫院院長陳穆寬及基隆市醫師公會今天共同捐贈一座「正壓篩檢艙」給基隆市府。

基隆市長林右昌表示，這座「正壓篩檢艙」是彰基為因應疫情而開發，造價約新台幣100萬元，採用最新的正壓隔離採檢艙，具有獨立與安全性，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作。

蘇嘉全指出，台灣現階段疫情嚴峻，基隆市在林右昌領導下，雖然在最短時間內將疫情壓制到尚穩定狀態，但為了讓資源缺乏的基隆市民能獲得更多照顧，綠盟理監事們決定捐贈彰基設計的「正壓篩檢艙」，也將委請彰基儘速打造更多移動快篩車，捐贈給新竹、苗栗等地，全國醫師公會也會協助後續運作事宜。

這處篩檢站位於基隆市中正路162號，將由基隆長庚醫院醫護人員進駐，基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，這處篩檢站每天最大量能約能篩檢500人，由衛生局通知特定民眾前來篩檢，下午首批約有50人前來篩檢，初期會先以快篩方式運作1、2天後，再改成PCR核酸檢測。