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整夜大雨中橫坍方搶通 警籲非必要勿進入
受到彩雲颱風及鋒面影響，全台各地下起大雨，造成台8線中橫公路邊坡走山坍方，大量落石覆蓋6公尺寬路面阻礙交通，經警方及公路總局第四區養護工程處漏夜搶修後，在今天凌晨恢復雙向交通。警方呼籲，因邊坡仍未穩定，請用路人非必要勿進入，以免發生事故。
警方獲報，昨天晚間6時許，在台8線117.3公里處匡廬隧道東側，發生走山坍方事故，約6公尺寬路面遭大量落石覆蓋阻斷，員警立即趕赴現場，經勘查後現場無人傷亡、受困，便在事故現場前架起三角錐、橫桿、告示牌，警示用路人前方有事故，請勿闖入。
新城警分局富世派出所得知該路段有落石坍方後，立刻在台8線185公里管制車輛只出不進，同時通報第四區養護工程處派遣大型工程車上山搶修，合歡派出所趕緊協助太魯閣工務段實施交通疏導，讓搶修能順利進行，經工務段漏夜搶修，在今天凌晨1時32分許終於恢復該路段的交通。
新城警分局表示，由於該路段邊坡仍未穩定，呼籲用路人非必要請勿行駛該路段，以免發生危險；另近日因受滯留鋒面影響，各區仍有短暫陣雨或雷雨，請民眾行駛台8線、台9線、台9丁線的用路人隨時注意路況，若發現路面有坍方、土石流或路樹倒塌，勿勉強通行而發生交通意外事故，並請趕緊聯繫相關單位到場處理。
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