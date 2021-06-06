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翻修百福公園催促聲不斷 終見基市府啟動公園再生計畫
基隆市七堵區百福公園設施多年未更新，木棧道受損未翻修還曾造成民眾受傷，民眾有怨言。市府推動百福公園再生計畫，市長林右昌今天號召民眾參加問卷調查，希望收集更多使用者經驗與意見，讓這座公園成為具有在地特色及更符合使用者需求的場所。
基隆市議會去年安排市政考察行程，多名議員就對百福公園設備老舊頗有微詞。公園內的荷花池先前長滿許多外來種植物水蓑衣，美景不再，市府急派人員清理。池畔木棧道也有多處破損，市府加設照明，並設公告提醒民眾散步時小心跌倒。
林右昌今天在臉書貼文，表示戰病毒很辛苦，但還是要拼市政。百福公園再生計畫已啟動 ，請民眾因疫情在家時，也可以關心公園再造計畫，填寫問卷加入改造啟動。填寫問卷網址為：https://www.surveycake.com/s/VOBW6。
市府在百福公園使用經驗大調查中指出，這處公園地點從墓仔埔、有圍牆的8號公園轉變成現今模樣，成為七堵區占地最廣的公園。百福公園目前有荷花池、兒童遊戲設施、槌球場外，還有水漾會館、百福里民活動中心、聚樂社等空間。
由於百福公園設施與建築逐漸老舊，整體環境也待重新整備，市府希望規畫設計過程中，除由設計師依環境特性與潛力提出業考量，也能收集使用者的經驗與意見回饋，因此設計一系列市民參與活動，促成觀點交流，共同打造百福公園。
市府請民眾填寫問卷的題目包括與百福社區的關係為何？最常前往的百福社區休閒空間為何？百福社區較缺乏什麼樣的空間？通常會與誰一起前往百福公園？來百福公園時，最常前往哪些區域？做什麼活動等問題。
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