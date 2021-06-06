昔馬路封半施工就挨罵今都沒關係 台東縣府加緊趕工

疫情嚴峻，民眾外出機率大減，意外造就良好的施工環境。台東縣府各項工程都趁機加緊趕工，不過離島工程因船隻不開，原物料載送困難，依然受到影響。

「以前封半條馬路施工就要挨罵，現在都沒關係。」業者說，疫情嚴重，國人都主動減少外出，馬路上車流大幅減少，意外成為施工的良機，大家都利用這段時間加緊趕工。

如台東傳廣路、正氣路口先前開挖道路，當地車流量大，在上下班或下雨時還會出現塞車，且是知名的的牛排連鎖店口，導向又是整排停車格，想開挖封路很困難，但疫情期間業者改採外帶，民眾也少上街，施工期間直接封閉半條馬路，也沒有人抗議。

不過本島工程可藉機施工，離島卻有困難。先前縣府打算做環島道路，要封閉綠島街頭一半道路施工，鄉長謝賢裕和鄉代會主席何富祥帶領鄉民抗議，擔心影響生計，工程只能被迫在秋冬施工，但如何綠島呈現半封島狀態，原本可好好施工，卻在原物料碰上困難。

縣府建設處土木工程科表示，原本這也是很好的施工機會，但目前所有船隻停開，有人施工也沒有原物料，工程反而可能被迫停擺，在疫情警戒井解除前，恐怕很難持續施工。