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基隆挺醫護好暖心 6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆挺醫護好暖心，6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半。圖／基隆市政府提供
基隆挺醫護好暖心，6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天下午在疫情記者會中，宣布市府與旅館業者合作推出的「基隆挺醫護暖心住宿」專案，6大醫院的醫護人員在6月至7月入住柯達大飯店，可以享有優惠，房房價一律以1400元優惠計算，其中700元由基隆市政府支應。

林右昌說，為了表達對於醫護人員的支持，並減輕醫護人員往返的辛苦，市府特別與本市的旅館業者合作規畫暖心住宿專案，對於設籍基隆並且在衛福部基隆醫院、基隆長庚醫院、三總基隆分院、新昆明醫院、礦工醫院、基隆市立醫院工作的第一線防疫醫護人員，在6、7月間提供700元入住的優惠。

林右昌指出，優惠房每房房價一律以1400元優惠計算，其中700元由基隆市政府支應，6大醫院的醫護人員在6月至7月(得視疫情需要延長)入住柯達大飯店，就可以享有這項優惠，相關問題可在周一至周五上班時間洽詢基隆市政府觀光及城市行銷處。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增個案，本土為476案例、校正回歸35例，基隆市有13例確診，林右昌說明，其中有7例是家庭群聚，3例是養護中心，包括2位住民、1位工作人員，台北跟基隆職場接觸各有1名，另外1位是身體不適就醫後確診。

基隆挺醫護好暖心，6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半。圖／基隆市政府提供
基隆挺醫護好暖心，6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半。圖／基隆市政府提供
基隆挺醫護好暖心，6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半。圖／基隆市政府提供
基隆挺醫護好暖心，6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半。圖／基隆市政府提供

基隆 醫護人員 林右昌

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