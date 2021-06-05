基隆挺醫護好暖心 6大醫院醫護人員住這飯店市府出一半

基隆市長林右昌今天下午在疫情記者會中，宣布市府與旅館業者合作推出的「基隆挺醫護暖心住宿」專案，6大醫院的醫護人員在6月至7月入住柯達大飯店，可以享有優惠，房房價一律以1400元優惠計算，其中700元由基隆市政府支應。

林右昌說，為了表達對於醫護人員的支持，並減輕醫護人員往返的辛苦，市府特別與本市的旅館業者合作規畫暖心住宿專案，對於設籍基隆並且在衛福部基隆醫院、基隆長庚醫院、三總基隆分院、新昆明醫院、礦工醫院、基隆市立醫院工作的第一線防疫醫護人員，在6、7月間提供700元入住的優惠。

林右昌指出，優惠房每房房價一律以1400元優惠計算，其中700元由基隆市政府支應，6大醫院的醫護人員在6月至7月(得視疫情需要延長)入住柯達大飯店，就可以享有這項優惠，相關問題可在周一至周五上班時間洽詢基隆市政府觀光及城市行銷處。