醫院營養師一家4口染疫 基隆新增13例確診規畫防疫戰略

基隆市今天新增13名確診案例，先前的養護中心群聚再增加3名確診者，為2名住民及1名照服員；市立醫院營養師的3名同住家人也確診。市長林右昌說，已規畫防疫戰略措施，避免群聚案件擴大。

林右昌表示，3名養護中心確診者分別是2名住民，案10519為60多歲女性，案10741為90多歲女性，案10734為40多歲養護中心照服員，主要負責照顧同一個寢室的案10519、案10741，及先前確診的案9434、案10741。

市立醫院營養師案7185的丈夫（案10737）及兩名兒子（案10735、案10736）均於今日確診。案10912為30多歲男性，與先前確診的案9233清潔隊員有職場接觸。