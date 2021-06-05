花蓮加強防疫 縣府開放企業帶移工預約篩檢

國內新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣爆發移工群聚感染事件，花蓮縣政府即日起開放雇用移工企業預約篩檢，警方也盤點縣內移工人數、分布，前往工廠稽查，並宣導加強防疫措施。

花蓮縣今天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，縣內維持38人確診，已有5人康復出院，居家隔離人數67人。

縣長徐榛蔚指出，因應外縣市移工群聚，縣府即日起開放雇用移工的企業預約篩檢，目前已陸續收到企業申請預約，也呼籲企業負責人，宣導移工休假不要移動到外縣市、不要群聚。

花蓮縣警局統計，縣內約有5000多名外籍移工，從事產業、製造業佔一半以上，其中花蓮美崙工業區最密集，警方帶著印尼語、越南語等防疫資訊前往宣導。

媒體提問疫苗施打狀況。衛生局長朱家祥說，目前全縣有1萬3000劑疫苗，截至昨天已施打1萬419劑，預計7日就會全部施打完，等待中央配給下一波疫苗。

朱家祥說，昨天起跟慈濟醫院合作，在協力樓一樓設置疫苗施打站，未來也會朝向在學校操場、中正體育館、小巨蛋等單位設置施打站，提供方便施打的地點，減少群聚、快速施打。