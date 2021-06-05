快訊

雨下到北部了！梅雨鋒面炸全台 20縣市豪雨、大雨特報

花蓮加強防疫 縣府開放企業帶移工預約篩檢

中央社 / 花蓮縣5日電

國內新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣爆發移工群聚感染事件，花蓮縣政府即日起開放雇用移工企業預約篩檢，警方也盤點縣內移工人數、分布，前往工廠稽查，並宣導加強防疫措施。

花蓮縣今天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，縣內維持38人確診，已有5人康復出院，居家隔離人數67人。

縣長徐榛蔚指出，因應外縣市移工群聚，縣府即日起開放雇用移工的企業預約篩檢，目前已陸續收到企業申請預約，也呼籲企業負責人，宣導移工休假不要移動到外縣市、不要群聚。

花蓮縣警局統計，縣內約有5000多名外籍移工，從事產業、製造業佔一半以上，其中花蓮美崙工業區最密集，警方帶著印尼語、越南語等防疫資訊前往宣導。

媒體提問疫苗施打狀況。衛生局長朱家祥說，目前全縣有1萬3000劑疫苗，截至昨天已施打1萬419劑，預計7日就會全部施打完，等待中央配給下一波疫苗。

朱家祥說，昨天起跟慈濟醫院合作，在協力樓一樓設置疫苗施打站，未來也會朝向在學校操場、中正體育館、小巨蛋等單位設置施打站，提供方便施打的地點，減少群聚、快速施打。

移工 疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

竹科專責篩檢站首日已採378人 1名移工快篩陽性

花蓮防疫今+0！ 縣府鼓勵企業帶移工快篩

全國移工總檢討 勞動部查核百人以上移工宿舍

花蓮增3例 確診營造業者曾到台北、台東辦公

相關新聞

宜蘭3確診者曾赴延平路、壯圍玄威廟 最小確診者才10個月

在中央疫情指揮中心尚未公布情況下，宜蘭提早公布3例確診者，主要是已經在凌晨得知有人確診，儘早公布足跡讓民眾知道；新增3例...

花蓮疫苗將打完 縣府：等中央配發未來施打站遍地開花

花蓮截至目前獲中央配發1萬3000劑疫苗，預計7日就會打完，再等中央下一波配發。縣府表示，目前政策以每個縣民都能接種至少...

基隆市場分流 民眾依身分證字號尾數採買

曾經因為有新冠肺炎確診者足跡，而停業多日的基隆市南興市場，在重新開市後執行嚴格的防疫措施。市場入口處除了要求民眾戴口罩、...

台東部落入口意象「戴口罩」 民眾讚：太有才

國內疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，設置管制站、掛宣導牌示，但在海端鄉新武部落，族人直接將入口意象戴口罩，路經民...

影／雷神現身！台東3小時「無聲閃電」 放閃太平洋夜空

台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。台東氣象站...

畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待

台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。