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花蓮疫苗將打完 縣府：等中央配發未來施打站遍地開花

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府昨和慈濟醫院合作，為縣內基層診所人員接種疫苗。圖／花蓮慈院提供
花蓮縣府昨和慈濟醫院合作，為縣內基層診所人員接種疫苗。圖／花蓮慈院提供

花蓮截至目前獲中央配發1萬3000劑疫苗，預計7日就會打完，再等中央下一波配發。縣府表示，目前政策以每個縣民都能接種至少一劑為原則，未來擴大施打時，縣府會以「遍地開花」方式設置施打站，讓縣民又快又安全完成疫苗施打。

衛生局長朱家祥說，統計到6月4日為止，共獲配1萬3000劑，已施打1萬400多劑，預估到7日就會打完。接下來還要等中央配發，一定會要求讓每個縣民都能打到疫苗，每個人至少打一劑，可讓重症發生率、死亡率大幅下降。

隨著疫苗陸續抵台，各縣市都規畫擴大施打，慈濟基金會今天宣布，願意提供全台靜思堂、慈濟園區共40處，在縣市政府認為場地合宜、防疫保護措施符合標準等條件下，提供地方縣市政府做為疫苗施打的場所。

朱家祥說，昨天就和慈濟醫院合作，以慈院協力樓一樓作為施打點，為基層診所人員接種，共打了1000多劑；未來擴大接種時，也一定會跟慈濟合作，另外縣府所屬場館、學校操場等，都可以做為施打點，縣府會以「遍地開花」的方式，設置更多施打點，讓鄉親方便，也能減少群聚，快速、安全地完成疫苗施打。

花蓮縣府昨和慈濟醫院合作，為縣內基層診所人員接種疫苗。圖／花蓮慈院提供
花蓮縣府昨和慈濟醫院合作，為縣內基層診所人員接種疫苗。圖／花蓮慈院提供

疫苗 慈濟 衛生局

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