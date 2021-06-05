花蓮疫苗將打完 縣府：等中央配發未來施打站遍地開花

花蓮截至目前獲中央配發1萬3000劑疫苗，預計7日就會打完，再等中央下一波配發。縣府表示，目前政策以每個縣民都能接種至少一劑為原則，未來擴大施打時，縣府會以「遍地開花」方式設置施打站，讓縣民又快又安全完成疫苗施打。

衛生局長朱家祥說，統計到6月4日為止，共獲配1萬3000劑，已施打1萬400多劑，預估到7日就會打完。接下來還要等中央配發，一定會要求讓每個縣民都能打到疫苗，每個人至少打一劑，可讓重症發生率、死亡率大幅下降。

隨著疫苗陸續抵台，各縣市都規畫擴大施打，慈濟基金會今天宣布，願意提供全台靜思堂、慈濟園區共40處，在縣市政府認為場地合宜、防疫保護措施符合標準等條件下，提供地方縣市政府做為疫苗施打的場所。