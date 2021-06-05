基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可 宅在家不無聊

因應全國停課，基隆市政府教育處結合各區教保資源中心、家庭教育中心、社區大學、原民部落大學推出一系列「全齡教育線上教學」資源，將原本實體的課程轉化為線上影片或直播活動，讓學齡前幼兒到阿公阿嬤，不管用電視、電腦還是手機，都能在家解悶，學習不間斷。

基隆教保資源中心今天起辦理「線上親子互動教學」課程，連續5周，每場1小時，每場開放10到15組親子報名參與，運用Google Meet線上教室進行互動課程，內容包含「親子體能」、「親子藝術」、「親子科學」等。

基隆家庭教育中心6月12日至8月28日期間，以Google Meet方式辦理，開設一系列線上親職教育、親子互動課程，讓家長不只可以在家學習，也讓親子關係能增溫，且參加活動還機會獲得贈書或DIY材料。

基隆市原住民部落大學除了遠距離教學外，將阿美族語、原鄉歌謠、手作織布、工藝皮雕、服飾製作及傳統樂舞等共15門課程錄至成精華教學影片，提供學員自主學習；基隆社區大學在官網「停課不停學 學習不停歇」專區已彙整了50集優質線上課程並持續上架中，讓市民朋友在家也能輕鬆探索新知、培養興趣、促進健康，更可深度認識基隆。