快訊

今本土+校正共511例！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可 宅在家不無聊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可，宅在家不無聊。圖／教育處提供
基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可，宅在家不無聊。圖／教育處提供

因應全國停課，基隆市政府教育處結合各區教保資源中心、家庭教育中心、社區大學、原民部落大學推出一系列「全齡教育線上教學」資源，將原本實體的課程轉化為線上影片或直播活動，讓學齡前幼兒到阿公阿嬤，不管用電視、電腦還是手機，都能在家解悶，學習不間斷。

基隆教保資源中心今天起辦理「線上親子互動教學」課程，連續5周，每場1小時，每場開放10到15組親子報名參與，運用Google Meet線上教室進行互動課程，內容包含「親子體能」、「親子藝術」、「親子科學」等。

基隆家庭教育中心6月12日至8月28日期間，以Google Meet方式辦理，開設一系列線上親職教育、親子互動課程，讓家長不只可以在家學習，也讓親子關係能增溫，且參加活動還機會獲得贈書或DIY材料。

基隆市原住民部落大學除了遠距離教學外，將阿美族語、原鄉歌謠、手作織布、工藝皮雕、服飾製作及傳統樂舞等共15門課程錄至成精華教學影片，提供學員自主學習；基隆社區大學在官網「停課不停學 學習不停歇」專區已彙整了50集優質線上課程並持續上架中，讓市民朋友在家也能輕鬆探索新知、培養興趣、促進健康，更可深度認識基隆。

教育處說，在家防疫也可做運動，基隆「運動i台灣」除了每周二、四晚上的直播外，暑假期間規劃直播活動，7月5日起周一到周五早上10點到11點更特別有針對青少年體適能設計的直播節目，歡迎市民準時線上動起來。

基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可，宅在家不無聊。圖／教育處提供
基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可，宅在家不無聊。圖／教育處提供
基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可，宅在家不無聊。圖／教育處提供
基隆全齡教育線上教學電視電腦手機都可，宅在家不無聊。圖／教育處提供

基隆 親子 直播

延伸閱讀

基隆市場分流 民眾依身分證字號尾數採買

因疫情美食外送暴量 基隆警分析與汽車爭道違規易車禍

醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波

林右昌要求比照防颱很多基隆人架防水閘門 幸一夜無災

相關新聞

基隆市場分流 民眾依身分證字號尾數採買

曾經因為有新冠肺炎確診者足跡，而停業多日的基隆市南興市場，在重新開市後執行嚴格的防疫措施。市場入口處除了要求民眾戴口罩、...

台東部落入口意象「戴口罩」 民眾讚：太有才

國內疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，設置管制站、掛宣導牌示，但在海端鄉新武部落，族人直接將入口意象戴口罩，路經民...

影／雷神現身！台東3小時「無聲閃電」 放閃太平洋夜空

台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。台東氣象站...

畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待

台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻...

彩雲颱風掠過台灣南部 台東幾乎沒有感覺

彩雲颱風昨快速掠過台灣南部，昨天下午外圍環流帶給雙北暴雨，但台東卻僅在凌晨降下毛毛雨，昨晚已減弱為熱低壓，截至目前台東唯...

林右昌要求比照防颱很多基隆人架防水閘門 幸一夜無災

北北基昨天下午到晚上大雨狂炸，由於預備今天凌晨2到3點可能會有一波豪大雨，基隆市長林右昌要求嚴加防範，昨天要求區長提醒各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。