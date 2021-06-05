影／雷神現身！台東3小時「無聲閃電」 放閃太平洋夜空
台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。台東氣象站表示，這是熱帶低氣壓旺盛對流所致。
台東氣象站指出，只見閃電未聞其聲，就是所謂的「悶雷」，其造成原因有兩種，一是光速傳遞快雷距離太遠聽不到、二是雷聲向上折射，地面就聽不到。所以只看到閃光。
昨天輕颱彩雲變為熱帶性低氣壓，但在東部外海仍有旺盛對流雲系，不時伴隨著閃電，從晚上11點開始，太平洋上空就不斷密集放閃，每十幾秒就放閃一次，閃光忽小忽大，持續3個小時。
「大自然閃電秀真的很漂亮！」李姓市民說，她第一次看到這麼密集的閃電，還沒有雷聲，很神奇。另張姓市民開玩笑說，「可能是雷神索爾生悶氣，才會只見閃光不聞其聲」。
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