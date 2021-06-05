快訊

阿北吃到炸藥！為防疫槓上中央 柯文哲10大金句爆紅

又現買菜群聚！北市傳統市場人擠人 攤商顧客聊不停

影／雷神現身！台東3小時「無聲閃電」 放閃太平洋夜空

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
受熱帶性低氣壓旺盛對流影響，台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。記者尤聰光／攝影
受熱帶性低氣壓旺盛對流影響，台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。記者尤聰光／攝影

台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。台東氣象站表示，這是熱帶低氣壓旺盛對流所致。

台東氣象站指出，只見閃電未聞其聲，就是所謂的「悶雷」，其造成原因有兩種，一是光速傳遞快雷距離太遠聽不到、二是雷聲向上折射，地面就聽不到。所以只看到閃光。

昨天輕颱彩雲變為熱帶性低氣壓，但在東部外海仍有旺盛對流雲系，不時伴隨著閃電，從晚上11點開始，太平洋上空就不斷密集放閃，每十幾秒就放閃一次，閃光忽小忽大，持續3個小時。

「大自然閃電秀真的很漂亮！」李姓市民說，她第一次看到這麼密集的閃電，還沒有雷聲，很神奇。另張姓市民開玩笑說，「可能是雷神索爾生悶氣，才會只見閃光不聞其聲」。

台東

延伸閱讀

彩雲颱風來襲靠港漁船增 中市梧棲漁港加嚴防疫

彩雲颱風掠過台灣南部 台東幾乎沒有感覺

颱風彩雲逼近 蘇貞昌：注意監測鐵公路邊坡維護

大陸預報 彩雲颱風傍晚登陸台灣南部沿海

相關新聞

影／雷神現身！台東3小時「無聲閃電」 放閃太平洋夜空

台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。台東氣象站...

畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待

台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻...

彩雲颱風掠過台灣南部 台東幾乎沒有感覺

彩雲颱風昨快速掠過台灣南部，昨天下午外圍環流帶給雙北暴雨，但台東卻僅在凌晨降下毛毛雨，昨晚已減弱為熱低壓，截至目前台東唯...

林右昌要求比照防颱很多基隆人架防水閘門 幸一夜無災

北北基昨天下午到晚上大雨狂炸，由於預備今天凌晨2到3點可能會有一波豪大雨，基隆市長林右昌要求嚴加防範，昨天要求區長提醒各...

感謝中央聽到宜蘭建議 托嬰中心及居家托育納紓困補助

宜蘭縣政府6月1日向衛福部建議，把「托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象」，擴大照顧範圍。縣長林姿妙今天感謝中央聽到基...

超搶手極品「壯圍哈密瓜」 今年洽農會網路商城可以買到

宜蘭縣壯圍鄉精緻農產哈密瓜，香甜多汁，每年都是搶手貨，供不應求。今年產量豐收，卻因受到疫情影響，民眾少出門採購，縣長林姿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。