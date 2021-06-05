快訊

阿北吃到炸藥！為防疫槓上中央 柯文哲10大金句爆紅

又現買菜群聚！北市傳統市場人擠人 攤商顧客聊不停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
畢業季來臨恐現返鄉潮，台東防疫面臨更大考驗。圖／縣府提供
畢業季來臨恐現返鄉潮，台東防疫面臨更大考驗。圖／縣府提供

台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻有不少人反映鄰居也從北部返回，從未接獲任何通知，緊接著畢業季來臨，學期也快結束，可能會有更多人返鄉，許多人憂心不已。

台東縣目前累計確診21例，主要集中在太麻里和金峰鄉，無論林家小館、太麻里家庭群聚感染源都是來自雙北，縣長饒慶鈴日前要求從雙北返鄉民眾自行篩檢，如無症狀到衛生所快篩，有症狀則到醫院做PCR核酸檢測。

有縣民指出，目前他們待的村里只是宣導，貼在公告欄，也沒有強制力，完全要看良心，但這種心態才會造成防疫破口，「他們就是覺得自己沒病所以趴趴走，等到發現確診，病毒早已傳播出去」，林家小館是這樣，太床里一家8口群聚感染也是這樣。

接下來是畢業季，學期也將結束，許多在外學生住宿到期，恐怕無法再像先前一樣待在北部，也無法一直要求他們不返鄉，許多人擔心會因此出現更多破口和新一波疫情

縣府則表示，目前法令規定除非明確與疫情相關，否則政府無法強制篩檢。畢業季後學期結束來臨，勢必會有更多民眾返鄉，會請各村里加強協助宣導，也希望雙北返鄉民眾自行篩檢，否則一旦確診，優先受害的將是親友，一旦擴散出去，將難以收拾。

衛生所 疫情 台東

延伸閱讀

颱風彩雲逼近 蘇貞昌：注意監測鐵公路邊坡維護

台東出現家庭群聚感染 其中大女兒從新北返鄉

疫情+0 台東喘息暫停疫情記者會

疫調片段回憶 東縣不排除祭30萬元最重罰

相關新聞

影／雷神現身！台東3小時「無聲閃電」 放閃太平洋夜空

台東外海昨夜天空持續3小時閃電密集「放閃」，宛如一場炫麗的雷電秀，又如同火炮射擊，火光四散，民眾看了驚呼連連。台東氣象站...

畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待

台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻...

彩雲颱風掠過台灣南部 台東幾乎沒有感覺

彩雲颱風昨快速掠過台灣南部，昨天下午外圍環流帶給雙北暴雨，但台東卻僅在凌晨降下毛毛雨，昨晚已減弱為熱低壓，截至目前台東唯...

林右昌要求比照防颱很多基隆人架防水閘門 幸一夜無災

北北基昨天下午到晚上大雨狂炸，由於預備今天凌晨2到3點可能會有一波豪大雨，基隆市長林右昌要求嚴加防範，昨天要求區長提醒各...

感謝中央聽到宜蘭建議 托嬰中心及居家托育納紓困補助

宜蘭縣政府6月1日向衛福部建議，把「托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象」，擴大照顧範圍。縣長林姿妙今天感謝中央聽到基...

超搶手極品「壯圍哈密瓜」 今年洽農會網路商城可以買到

宜蘭縣壯圍鄉精緻農產哈密瓜，香甜多汁，每年都是搶手貨，供不應求。今年產量豐收，卻因受到疫情影響，民眾少出門採購，縣長林姿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。