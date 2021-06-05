聽新聞
test
0:00 / 0:00
畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待
台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻有不少人反映鄰居也從北部返回，從未接獲任何通知，緊接著畢業季來臨，學期也快結束，可能會有更多人返鄉，許多人憂心不已。
台東縣目前累計確診21例，主要集中在太麻里和金峰鄉，無論林家小館、太麻里家庭群聚感染源都是來自雙北，縣長饒慶鈴日前要求從雙北返鄉民眾自行篩檢，如無症狀到衛生所快篩，有症狀則到醫院做PCR核酸檢測。
有縣民指出，目前他們待的村里只是宣導，貼在公告欄，也沒有強制力，完全要看良心，但這種心態才會造成防疫破口，「他們就是覺得自己沒病所以趴趴走，等到發現確診，病毒早已傳播出去」，林家小館是這樣，太床里一家8口群聚感染也是這樣。
接下來是畢業季，學期也將結束，許多在外學生住宿到期，恐怕無法再像先前一樣待在北部，也無法一直要求他們不返鄉，許多人擔心會因此出現更多破口和新一波疫情。
縣府則表示，目前法令規定除非明確與疫情相關，否則政府無法強制篩檢。畢業季後學期結束來臨，勢必會有更多民眾返鄉，會請各村里加強協助宣導，也希望雙北返鄉民眾自行篩檢，否則一旦確診，優先受害的將是親友，一旦擴散出去，將難以收拾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言