畢業季來臨、學期將結束恐現返鄉潮 台東嚴陣以待

台東縣政府要求上月15日以後從雙北返鄉的民眾，須視症狀自行到衛生所或醫院篩檢，且表示各村里已訪視至少200人，但連日來卻有不少人反映鄰居也從北部返回，從未接獲任何通知，緊接著畢業季來臨，學期也快結束，可能會有更多人返鄉，許多人憂心不已。

台東縣目前累計確診21例，主要集中在太麻里和金峰鄉，無論林家小館、太麻里家庭群聚感染源都是來自雙北，縣長饒慶鈴日前要求從雙北返鄉民眾自行篩檢，如無症狀到衛生所快篩，有症狀則到醫院做PCR核酸檢測。

有縣民指出，目前他們待的村里只是宣導，貼在公告欄，也沒有強制力，完全要看良心，但這種心態才會造成防疫破口，「他們就是覺得自己沒病所以趴趴走，等到發現確診，病毒早已傳播出去」，林家小館是這樣，太床里一家8口群聚感染也是這樣。

接下來是畢業季，學期也將結束，許多在外學生住宿到期，恐怕無法再像先前一樣待在北部，也無法一直要求他們不返鄉，許多人擔心會因此出現更多破口和新一波疫情。

縣府則表示，目前法令規定除非明確與疫情相關，否則政府無法強制篩檢。畢業季後學期結束來臨，勢必會有更多民眾返鄉，會請各村里加強協助宣導，也希望雙北返鄉民眾自行篩檢，否則一旦確診，優先受害的將是親友，一旦擴散出去，將難以收拾。