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醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／林沛祥提供
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／林沛祥提供

「謝謝您，您辛苦了！」一聲鼓勵，道出很多民眾在警戒三期這段時間，對醫護人員、員警的感謝，因為疫情嚴峻，防護需求大增，基隆多名議員昨天捐贈N95口罩、面罩等愛心一波波，送醫醫院和派出所。

由於雙北有不少員警染疫，基隆市各分局加強防疫，設置「防疫臨時偵訊、洽公處所」，設置在戶外通風良好處，偵詢嫌犯或案件當事人時，於詢問人與被詢問人之間增置透明隔板，保持適當距離，減少感染風險。

議員張顥瀚為為第二分局義警中隊長，他與義警副中隊長陳軍佐，昨天送防疫面罩300個到分局，張顥瀚表示，員警執行各項治安、交通作為，都有風險，希望提供面罩加強防疫。

議員童子瑋也購買200個防疫面罩送到第一分局，他說，員警清查應暫停營業特定場所、處理民眾報案的大小事等，每一項勤務均要和民眾近距離接觸，增加員警染疫的風險。

副議長林沛祥與基隆扶輪社日前捐贈800件隔離衣，給基隆長庚醫院與衛生福利部基隆醫院，隨後輾轉得知院內對於醫療口罩資源仍是高度需求，昨天與基隆扶輪社、基隆南區扶輪社積極協調，再採購3000片類N95口罩，要提供第一線醫療人員使用。

林沛祥提醒民眾，基隆疫情嚴峻，確診個案仍多，並沒有像市長林右昌說的「已經守住」，仍然需要保持高度警戒狀態，企業盡量讓員工分流，民眾也盡量避免不必要之外出，讓疫情在彼此共同自律控管下能盡快降溫。

醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／童子瑋提供
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／童子瑋提供
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／警方提供
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／警方提供
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／張顥瀚提供
醫護、員警防護需求大增 基隆議員捐面罩、口罩一波波。圖／張顥瀚提供

基隆 疫情 口罩

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