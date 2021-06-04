感謝中央聽到宜蘭建議 托嬰中心及居家托育納紓困補助

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央衛福部採納宜蘭縣政府的建議，最近公告把托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。圖／縣府提供
中央衛福部採納宜蘭縣政府的建議，最近公告把托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。圖／縣府提供

宜蘭縣政府6月1日向衛福部建議，把「托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象」，擴大照顧範圍。縣長林姿妙今天感謝中央聽到基層心聲，行政院在6月3日公告的紓困4.0方案中，把居家托育人員及托嬰中心納入照顧服務對象，透過紓困補助，共度難關。

縣政府社會處表示，配合中央防疫政策，縣內托嬰中心及居家式托育人員停止服務至6月14日，為了維護縣內托育人員及業者權益，縣府於6月1日函請衛福部研議相關紓困辦法，公文正本給衛福部、副本給各縣市政府，建議將托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。

這項建議獲得中央採納辦理，縣長林姿妙說，縣內共有294位保母，符合資格者可領一次性補貼3萬元，7家私立托嬰中心約可以爭取1100萬的補助經費，托嬰中心員工也有補助，想要申請補助的民眾及托嬰中心，自6月7日起受理書面申請，6月15日起受理線上申請，至衛福部公告截止日止。

中央衛福部採納宜蘭縣政府的建議，最近公告把托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。圖／縣府提供
中央衛福部採納宜蘭縣政府的建議，最近公告把托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。圖／縣府提供
中央衛福部採納宜蘭縣政府的建議，最近公告把托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。圖／縣府提供
中央衛福部採納宜蘭縣政府的建議，最近公告把托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。圖／縣府提供

托嬰 托育 衛福部

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