感謝中央聽到宜蘭建議 托嬰中心及居家托育納紓困補助

宜蘭縣政府6月1日向衛福部建議，把「托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象」，擴大照顧範圍。縣長林姿妙今天感謝中央聽到基層心聲，行政院在6月3日公告的紓困4.0方案中，把居家托育人員及托嬰中心納入照顧服務對象，透過紓困補助，共度難關。

縣政府社會處表示，配合中央防疫政策，縣內托嬰中心及居家式托育人員停止服務至6月14日，為了維護縣內托育人員及業者權益，縣府於6月1日函請衛福部研議相關紓困辦法，公文正本給衛福部、副本給各縣市政府，建議將托嬰中心及居家托育人員納入紓困補助對象。