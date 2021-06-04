林姿妙：疫情仍嚴峻 呼籲端午節勿跨縣市移動
宜蘭縣長林姿妙今天表示，目前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍嚴重，不適合團聚，呼籲縣民端午節不要跨縣市移動，改以視訊或簡訊問候。
林姿妙下午在疫情記者會表示，宜蘭新增1例確診，縣內累計74例。
她說，這名確診個案是視力不佳的60多歲家庭主婦，平日都待在家中，5月30日出現發燒情形，一家6口同住，同住家人已全數匡列居家隔離。由於個案家人曾前往台北市，疫調人員正著手追查感染源。
媒體提問，近日外縣市發生移工群聚感染事件，宜蘭南方澳、大溪漁港等也有不少外籍漁工，如何因應？
宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，縣府除已要求漁船主加強管理，也請漁會加強宣導，提醒外籍漁工減少外出、落實防疫措施；如果縣民看到外籍漁工群聚，可報警處理。
此外，為協助果農度過疫情及銷售優質農產品，林姿妙在記者會行銷壯圍鄉新世紀哈密瓜。
林姿妙說，壯圍鄉有「哈密瓜故鄉」美名，今年縣內氣候良好，哈密瓜品質優良，其中新世紀哈密瓜更是極品，目前正值產季，鼓勵民眾向壯圍鄉農會訂購。
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