超搶手極品「壯圍哈密瓜」 今年洽農會網路商城可以買到

宜蘭縣壯圍鄉精緻農產哈密瓜，香甜多汁，每年都是搶手貨，供不應求。今年產量豐收，卻因受到疫情影響，民眾少出門採購，縣長林姿妙今天幫忙促銷，為瓜中之王的品質掛保證，即日起可向壯圍鄉農會洽購，產季到月底。

壯圍鄉得天獨厚氣候環境，從新疆原生種所改良栽種出新世紀哈密瓜，是當地的重要代表性農產，橢圓的外型加上細緻的紋路，堪稱「瓜中之王」，農民長久以來採用精緻栽培法，每株只保留一顆果實，才能孕育出甜美好瓜。

壯圍鄉農會理事長林听洲表示，今年哈密瓜產量豐收，受惠天氣穩定，果肉甜度高，每年這時候都非常搶手，有人直接到產地下訂單，品質好的很快被搶購一空；但今年受疫情影響，出門購買的人少了，而且宅配大塞車，打亂了整個銷售流程。

縣長林姿妙今天在防疫記者會與壯圍鄉農會共同幫農民行銷優質農產，她說，壯圍鄉位於蘭陽溪下游，地勢平坦屬砂質土壤適合哈密瓜生產，有「哈密瓜故鄉」的美名，種出來的新世代哈密瓜相當嬌貴，年產約12萬顆，數量有限，歡迎全國消費者訂購，端午佳節就能宅在家享用。