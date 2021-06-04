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美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

因應疫苗到位 基隆首座快打站最快7日設置完成

中央社 / 基隆4日電

基隆市長林右昌今天表示，因應新冠肺炎疫苗將陸續到位，基隆已預先做好準備，選定未來新的市府預定地作為第一個快速施打站，最快在7日可設置完成。

林右昌上午在疫情記者會中說，之前他一再疾呼，希望中央將基隆比照雙北，撥給更多新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫苗給第二及第三類人員施打，很高興中央聽到地方心聲，繼先前撥給基隆1700劑疫苗，這次再撥給基隆2100劑疫苗。

林右昌說明，這波2100劑疫苗施打對象包括診所及地區醫院非醫師人員、長照機構工作人員、警察外勤人員、環保局外勤一線清消人員、公車處司機。

他說，日本送給台灣的124萬劑疫苗今天送到，另外美國也宣布將捐出疫苗給包括台灣在內的亞洲國家，加上國內進口的疫苗，基隆已預先做好準備，最多將可每天為1萬名民眾施打疫苗，並已選定未來新的市府預定地作為第一個快速施打站，最快在7日可設置完成。

林右昌說，北北基桃是首都生活圈，防疫一定要區域聯防，缺一不可。基隆守得很辛苦，但守得有成果，前幾天看到基隆疫情得到控制，也有好的跡象，不過，他要再次呼籲，不能因為基隆防疫有一些成果，就忽略了，或是不把基隆放在重點區域。

林右昌表示，雙北疫情如果持續升溫，沒有辦法壓下來，每天基隆雙北這麼多民眾移動，基隆的壓力非常大，他要求基隆相關物資、資源和疫苗，應該要比照雙北分配和考量，這是他一直以來的立場與態度。

林右昌在下午另一場記者會說，基隆今天新增7例新冠肺炎個案，其中一名20多歲女子（案10058）為台北市萬華區加強型防疫旅館（收治無症狀或輕症確診者場所）員工，因身體不適就醫確診，目前於工作飯店隔離中。

林右昌也公布日前一名70多歲男性確診者（案9723）足跡，老翁曾在5月25、26、27、29，與6月1日前往基隆市仁愛區正祥復健科診所，已要求診所暫時休業至8日，呼籲民眾近期如有出入相關場所，都應留意自身健康情況。

基隆 疫苗 林右昌

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