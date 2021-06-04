颱風彩雲逼近 台東農改場籲作稻果樹等防颱措施

中央氣象局昨天深夜發布颱風「彩雲」陸上颱風警報，台東水稻已進入收割期，台東區農業改良場今天呼籲農民，加強田間管理，並提供稻、果樹等作物管理措施供參考，減少農損。

農委會台東區農業改良場今天表示，根據中央氣象局發布消息，颱風「彩雲」暴風圈下午會觸及屏東恆春附近，再由台灣東邊北上，受外圍環流影響，天氣極不穩定，台東地區可能會有焚風及強風大雨發生。接著5日至7日還有一波梅雨滯留鋒。

台東農改場呼籲請農友務必加強防颱及注意田間排水工作。目前台東許多重要經濟作物正值採收，提供下列作物管理措施供農友參考，以減少農業損失。

水稻部分，目前台東水稻正值穀粒充實期及收穫階段，豪雨來臨前應加強田間溝渠疏通工作，避免田間積水，若田間有倒伏現象發生，應儘速排乾田間積水。

水稻若未達收穫適期，建議以2至3株捆成1束，避免泡水以減少穗上發芽的損害；已達收穫的水稻，應在豪雨後積極收割，避免發芽。

果樹方面，番荔枝（釋迦）目前於開花期至中小果期，雨後天晴，應加強人工授粉次數，且需注意炭疽病防治；文旦柚目前正值中果期，大雨過後務必注意細菌性潰瘍病防治。

另外，酪梨多至中小果期，可先行套袋保護果實；芒果正值大果期至採收期，若已近成熟可先行採果，以確保收成；香蕉如已掛果遇強風易倒伏，應立支柱固定。其餘果樹若已至成熟期應儘早採收，雨後亦應注意病害防治工作。

特色作物方面，洛神葵最忌淹水，雨後淹水田區易發生疫病，造成全株萎凋，可於颱風前後施用藥劑增加抗病能力。

另外，荖葉、荖花在雨後易發生細菌性角斑病，俗稱「臭葉」，雨後應加強防治工作。農友在田間管理或防治用藥技術上如有疑問，可逕洽台東場各研究室，研究人員將竭誠為農友服務。