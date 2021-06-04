雷擊造成輸電線路跳脫 基隆4千戶民宅及市府大停電

基隆市今天下午發生大雷雨，市政府大樓及4千戶民宅一度停電，台電表示，電線路因雷擊跳脫，目前多已復電。

基隆市政府大樓今天下午1點多兩度停電，第一次數秒，第二次有半小時。台電表示，台電外線供電正常,，研判是雷擊造成市府內部保護開關跳脫， 導致停電，台電已連絡市府電氣人員查明中。

台電並說，今天下午13時3分，因頂坪變電所第40號饋線接地過流電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電，造成基隆市信義區月眉路、六合街及暖暖區興隆路、興隆街一帶3977戶停電，台電於事發後立即派員搶修，並於13時7分以上游饋線CB投入，恢復3918戶之供電，造成民眾不便，台電表達歉意。

台電指出，今天下午的雷雨，經台電基隆營業處瞭解原因，係汐止~八堵161kv輸電線路因雷擊跳脫，但並未停電，惟電壓確有異常現象， 也造成許多用戶保護開關動作而停電。