長知識！羅東林業園區專家線上直播導覽遊園 寓教於樂

羅東林業文化園區是宜蘭相當受歡迎的教育景點，園區導覽解說員尤其專業。由於疫情期間大家少外出，林務局羅東林區管理處開放線上直播，每天請到不同的專家介紹園區各景點與展館，充滿寓教於樂，即日起至14日每天上午10點在羅東林業文化園區FB粉絲頁播出。

羅東林業園區面積16公頃，共有森動館、森產館、竹探館、森林物語、樹民種子屋、森林kid扣屋、日光山茶書苑、木育森林館8個展館，每展館各有不同主題，但很多遊客來到園區拍文青美照，走馬看花，往往未能深入了解園區，非常可惜。

最近疫情期間民眾減少外出群聚，羅東林管處邀請專家到園區透過線上直播導覽，特別的是除了除了專家以外，也安排耆老談談以前林場的生活，相當精彩。

林處管育樂課長吳思儀表示，林管處在防疫期間推出線上導覽，讓民眾在家也能夠親近自然又學習新知，即日起至6月14日，每天10點於FB粉絲頁以線上直播或以短片介紹園區及區內展示館，由專人代替民眾遊園，彷彿置身林業文化園區，宅在家也能了解林業歷史。

另有線上環境教育課程，在園區的羅東自然教育中心針對學生規畫一系列以林業為主題的免費線上課程，歡迎高中以下的學校預約，學生人數到達一個班，就可以利用線上進行戶外教學。