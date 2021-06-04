快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長知識！羅東林業園區專家線上直播導覽遊園 寓教於樂

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東林業園區安排專家在線上直播導覽遊園，帶領民眾彷彿置身園區，充滿寓教於樂。圖／林管處提供
羅東林業園區安排專家在線上直播導覽遊園，帶領民眾彷彿置身園區，充滿寓教於樂。圖／林管處提供

羅東林業文化園區是宜蘭相當受歡迎的教育景點，園區導覽解說員尤其專業。由於疫情期間大家少外出，林務局羅東林區管理處開放線上直播，每天請到不同的專家介紹園區各景點與展館，充滿寓教於樂，即日起至14日每天上午10點在羅東林業文化園區FB粉絲頁播出。

羅東林業園區面積16公頃，共有森動館、森產館、竹探館、森林物語、樹民種子屋、森林kid扣屋、日光山茶書苑、木育森林館8個展館，每展館各有不同主題，但很多遊客來到園區拍文青美照，走馬看花，往往未能深入了解園區，非常可惜。

最近疫情期間民眾減少外出群聚，羅東林管處邀請專家到園區透過線上直播導覽，特別的是除了除了專家以外，也安排耆老談談以前林場的生活，相當精彩。

林處管育樂課長吳思儀表示，林管處在防疫期間推出線上導覽，讓民眾在家也能夠親近自然又學習新知，即日起至6月14日，每天10點於FB粉絲頁以線上直播或以短片介紹園區及區內展示館，由專人代替民眾遊園，彷彿置身林業文化園區，宅在家也能了解林業歷史。

另有線上環境教育課程，在園區的羅東自然教育中心針對學生規畫一系列以林業為主題的免費線上課程，歡迎高中以下的學校預約，學生人數到達一個班，就可以利用線上進行戶外教學。

端午節假期，請大家儘量在家減少親友過節往來，林管處在端午節當天上午10點，也會在臉書直播「阿嬤的鹹草」節目，介紹各種水生植物運用於包粽子等關課程，有興趣名眾，可以追蹤羅東自然教育中心FB粉絲頁。

羅東林業園區動植物生態豐富，經由專家在線上直播，充滿寓教於樂。圖／林管處提供
羅東林業園區動植物生態豐富，經由專家在線上直播，充滿寓教於樂。圖／林管處提供
羅東林業園區安排專家在線上直播導覽遊園，帶領民眾彷彿置身園區，充滿寓教於樂。圖／林管處提供
羅東林業園區安排專家在線上直播導覽遊園，帶領民眾彷彿置身園區，充滿寓教於樂。圖／林管處提供
羅東林區管理處安排訪問耆老，透過線上暢談以前的林場生活，內容相當精彩。圖／林管處提供
羅東林區管理處安排訪問耆老，透過線上暢談以前的林場生活，內容相當精彩。圖／林管處提供

羅東 直播 疫情

延伸閱讀

亂象頻出！微信公布不雅直播標準 直播主躺趴播都違規

竹科篩檢站今啟用 科管局呼籲廠商利用服務網線上預約

新竹市增1外籍移工染疫 林智堅：與園區無關

風田直播甜餵女友吃咖哩 粉絲敲碗看兩人合體

相關新聞

雷雨襲北北基！基隆市政府大樓兩度停電洽公民眾摸黑

中央氣象局針對北北基發布大雷雨即時訊息，基隆市今天中午下起大雷雨，雨勢相當大，部分道路有積水，雷聲不斷。下午1點半左右，...

長知識！羅東林業園區專家線上直播導覽遊園 寓教於樂

羅東林業文化園區是宜蘭相當受歡迎的教育景點，園區導覽解說員尤其專業。由於疫情期間大家少外出，林務局羅東林區管理處開放線上...

基隆4千戶大停電 頂坪變電所斷路器跳脫

基隆今天下午1點多，傳出有近4千戶停電，台電表示，正在搶修中。

疫情重創不忘送暖 花蓮名產業者義賣公益組合包捐醫護

疫情籠罩讓全國觀光業幾近停擺，觀光立縣的花蓮縣不少店家業績直接「歸零」，還得負擔房租、人事成本，相當艱辛。即使本身是疫情...

台東鳳梨產季 農民憂貨運物流延遲運送

台東鳳梨進入採收產季，但受到疫情影響，不少貨運物流延遲載運，農民擔心採收的鳳梨，無法順利出貨。縣府農業處長許家豪表示，農...

台東運動中心 將建在體育場旁

台東縣目前沒有完善室內多功能國民運動中心，縣府與立委劉櫂豪共同向中央爭取經費，獲前瞻建設補助1億元，預計規畫在縣立體育場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。