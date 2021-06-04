疫情重創不忘送暖 花蓮名產業者義賣公益組合包捐醫護

疫情籠罩讓全國觀光業幾近停擺，觀光立縣的花蓮縣不少店家業績直接「歸零」，還得負擔房租、人事成本，相當艱辛。即使本身是疫情受災戶，仍發揮愛心，7家業者合作推出「公益組合包」，內含10樣商品，以899元含運、約是原價一半的優惠價義賣，所得全捐給第一線防疫人員及弱勢團體。

活動發起人之一的蜂之鄉總經理特助陳淑君說，疫情重創花蓮觀光產業，尤其花蓮金三角商圈，現在連一台車都看不到，因此發想這個活動，讓民眾沒辦法到花蓮旅遊時，把在地伴手禮送到民眾手中，待疫情結束後，遊客循著花蓮名產的好味道，第一個想到的就是花蓮。

參與的愛心業者莎莉Sarlee's劉瓊如說，這次疫情跟去年差很多，到現在還看不到底，每一家店的背後都有10幾個家庭，只能盡量撐著。儘管如此，很多伴手禮業者聽到這次活動熱情響應，願意自行吸收成本，所得全數「裸捐」百分百捐出去，非常熱心。

7家愛心業者包括蜂之鄉、莎莉Sarlee's、98裡作x台灣靚好、東豐拾穗農場、豐興餅舖、德利豆乾專賣店、印象花蓮手工皂，各家選捐1到2項招牌商品，像是蜂蜜、小甜餅、奶油酥條、豆乾、茶葉梅、牛奶皂、明信片茶包等，一共10樣，組合成「宅居遊花蓮~在地伴手禮公益組合包」。

除了7家伴手禮業者，萬年電機修理所、雁山彩色印刷、蓮躍景觀設計也以捐助運費、免費代印刷或捐平板電腦送給弱勢學童的方式共襄盛舉，在最艱難的時刻，花蓮店家愛心滿溢。