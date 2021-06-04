台東鳳梨產季 農民憂貨運物流延遲運送

台東鳳梨進入採收產季，但受到疫情影響，不少貨運物流延遲載運，農民擔心採收的鳳梨，無法順利出貨。縣府農業處長許家豪表示，農委會昨天已啟動協助農民貨運運送服務。

許家豪說，常溫貨物由中華郵政協助載運，冷藏冷、凍貨物由佳里及大榮貨運協助配送，若是大宗貨量，農科院網站也提供點對點貨物的媒合連結，農民都可利用這項運送服務平台。

他強調，農民若貨品無法運送，可直接洽農糧署東部分署窗口或打電話到1999縣民服務中心、農業處，會有專人協助服務，籲請農民不用擔心。

台東縣鳳梨種植鳳梨面積約370公頃，年產量約1萬4千多公噸，產期為6月至7月份，但受到疫情影響，不少貨運物流公司因運務量大增，出現延遲或停止載運的情況，間接影響到農產運送。

「若沒辦法送貨，真的不敢採收。」延平鄉邱姓果農說，現在都有聽到消息說貨運公司無法送貨，萬一採收了，沒辦法載貨出去，哪豈不是採收的鳳梨，擺到爛掉，他只能先等看看。