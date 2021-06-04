颱風彩雲逼近 台東稻農期待又害怕

颱風彩雲逼近，可能會帶來強風豪雨，台東農民希望能帶來雨量，讓7月插秧的二期稻不缺水，但又擔心豪雨導致將收割的一期稻倒伏，今早已有農民開始搶收。

中央氣象局昨天深夜發布颱風彩雲陸上警報，根據今天上午中央氣象局最新氣象資料顯示，輕度颱風彩雲逐漸向台灣接近，陸上警戒範圍也擴大，恆春半島及屏東、台東應嚴加戒備並防強風豪雨。

台東縣災害應變中心昨晚一級開設，台東縣長饒慶鈴特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，及早通知民眾做好防颱措施，減少損失。應變中心同時劃定海邊、溪流、山區管制或禁止進入。

「不曉得該高興還是不高興」，一大早巡視稻田的台東縣鹿野鄉有機米產銷班長涂進榮，看到火紅的太陽從海岸山脈方向升起，正在考慮要不要搶收水稻，他擔心「彩雲」帶來豪大雨。

他說，前陣子乾旱，好不容易熬過了，再一星期一期稻就可以收割了，如果現在豪大雨，恐怕會導致稻穗倒伏，浸泡到水就會發芽。

池上青農魏瑞廷說，現在一期稻進入收割期，只需要少許的水分，甚至收割前還要放水，「偏偏這時候颱風來」。不過，這時候如果能為山上集水區帶來超過400毫米的雨量，那二期稻就不用煩惱了。