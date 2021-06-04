聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市疫苗快打計畫1天打1萬人 議員樂觀其成盼疫苗快來

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌昨天表示，已擬定大量疫苗快打計畫，最高1天施打1萬人；圖為資料照。圖／基市府提供
基隆市長林右昌昨天表示，已擬定大量疫苗快打計畫，最高1天施打1萬人；圖為資料照。圖／基市府提供

基隆市長林右昌昨天公布大量疫苗快打計畫，表示將分3階段提升接種人數，最高1天施打1萬人次，合格市民預計30天內施打完畢。市議員藍敏煌表示，有計畫很好，但疫苗呢？政府要用科學防疫，不要淪於口水防疫。

林右昌說，依據大量疫苗快打計畫，第1階段由本市醫療院所和2個衛生所執行，1天可以打1000人。第2階段增加符合資格的20家診所提供施打，可以把施打能量提升到1天3000人。

第3個階段會在基隆市7個行政區，分別設立快速施打中心，每一個施打點，每一天可以打1000人，加上醫院、診所和衛生所注射量，可以提升到1天1萬人，30天讓所有市民完成接種。

藍敏煌表示，防疫要靠科學方法，不能靠口水防疫。根據國外經驗，疫苗是控制疫情最有效的方法，沒有疫苗救不了老百姓的命。政府擬了大量注射計畫，但疫苗在那裡？如果拖到8、9月才可能施打的國產疫苗，不知道島內的疫情會擴散到什麼狀況。

市議員呂美玲也說，找到疫苗最重要，政府現在最重要的任務，就是讓民眾看到真實的疫苗，否則再好的計畫也只是虛晃一招。

中央已分3批撥發疫苗到基隆市，「疫苗」成為林右昌臉書絲紛頁熱門話題。有網友肯定市府團隊，並希望林右昌爭取到更多疫苗，讓基隆市民人人都能打。也有市民建議市府自己買疫苗，或是促請中央不要再「卡」民間採購疫苗，早日結束恐懼無奈的生活。

疫苗 基隆 林右昌

延伸閱讀

影／北台最大魚市場崁仔頂人擠人 林右昌：將畫區隔線

基隆「守住了」？今天新增18例創單日新高 形勢仍嚴峻

疫苗申請1萬5只來1700劑 林右昌：基隆應比照雙北分配

基隆高中職以下要不要期末考嗎？林右昌：各校自主決定

相關新聞

警戒第三級基隆首家大型餐廳撐不住 水園婚宴會館歇業

全國警戒第三級後，基隆首家大型餐廳「水園婚宴會館基隆店」，今天宣布歇業，指新冠肺炎持續延燒，各行各業遭受不同程度的影響，...

基市疫苗快打計畫1天打1萬人 議員樂觀其成盼疫苗快來

基隆市長林右昌昨天公布大量疫苗快打計畫，表示將分3階段提升接種人數，最高1天施打1萬人次，合格市民預計30天內施打完畢。...

花蓮警裁處366件違規 徐榛蔚跑市場提醒做好防疫

新冠肺炎本土疫情嚴峻，由於雙北有許多確診者足跡曾前往市場，花蓮縣政府除了請警方加強管控人流，取締未戴口罩者外，縣長徐榛蔚...

小吃店、市場疫情已壓制 林右昌宣布成功市場恢復營業

基隆市政府防範新冠肺炎疫情擴散，原本成立4個專案，分別鎖定小姑娘小吃店、快樂城小吃店、成功市場和果菜市場，積極疫調並匡列...

農村再生融合自然地景 花蓮吉利潭獲全球卓越建設金獎

有「不動產界奧斯卡」之稱的全球卓越建設獎近日公布得獎名單，水土保持局花蓮分局主辦的「光復馬太鞍吉利潭周邊環境改善工程」，...

防疫宅經濟 花縣府規畫商圈美食防疫包

疫情期間花蓮餐飲業者都改為外帶，在民眾減少足跡下，生意受到影響。花蓮縣政府與國際旅遊電商平台合作，整合在地商圈店家產品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。