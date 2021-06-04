基市疫苗快打計畫1天打1萬人 議員樂觀其成盼疫苗快來

基隆市長林右昌昨天公布大量疫苗快打計畫，表示將分3階段提升接種人數，最高1天施打1萬人次，合格市民預計30天內施打完畢。市議員藍敏煌表示，有計畫很好，但疫苗呢？政府要用科學防疫，不要淪於口水防疫。

林右昌說，依據大量疫苗快打計畫，第1階段由本市醫療院所和2個衛生所執行，1天可以打1000人。第2階段增加符合資格的20家診所提供施打，可以把施打能量提升到1天3000人。

第3個階段會在基隆市7個行政區，分別設立快速施打中心，每一個施打點，每一天可以打1000人，加上醫院、診所和衛生所注射量，可以提升到1天1萬人，30天讓所有市民完成接種。

藍敏煌表示，防疫要靠科學方法，不能靠口水防疫。根據國外經驗，疫苗是控制疫情最有效的方法，沒有疫苗救不了老百姓的命。政府擬了大量注射計畫，但疫苗在那裡？如果拖到8、9月才可能施打的國產疫苗，不知道島內的疫情會擴散到什麼狀況。

市議員呂美玲也說，找到疫苗最重要，政府現在最重要的任務，就是讓民眾看到真實的疫苗，否則再好的計畫也只是虛晃一招。

中央已分3批撥發疫苗到基隆市，「疫苗」成為林右昌臉書絲紛頁熱門話題。有網友肯定市府團隊，並希望林右昌爭取到更多疫苗，讓基隆市民人人都能打。也有市民建議市府自己買疫苗，或是促請中央不要再「卡」民間採購疫苗，早日結束恐懼無奈的生活。