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警戒第三級基隆首家大型餐廳撐不住 水園婚宴會館歇業

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
警戒第三級基隆首家大型餐廳撐不住，水園婚宴會館歇業。記者游明煌／攝影
警戒第三級基隆首家大型餐廳撐不住，水園婚宴會館歇業。記者游明煌／攝影

全國警戒第三級後，基隆首家大型餐廳「水園婚宴會館基隆店」，今天宣布歇業，指新冠肺炎持續延燒，各行各業遭受不同程度的影響，餐飲業尤為嚴峻，在各方考量下，做出痛苦決定，餐廳營業至6月30日。

水園婚宴會館基隆店場面非常大，是基隆少數的大型餐廳，基隆人很多結、訂婚都在這裡舉辦，很多社團開會、辦活動也都常在這裡舉行，前副總統吳敦義、現任副總統賴清德都曾來多次，也是基隆政商人物常來的地方，聽聞要歇業，都有點錯愕。

一名忠實顧客說，水園菜色多，也常有在變化，海鮮美味可口，婚宴場地寬敞有氣派，燈光秀及上菜秀受歡迎，尤其對面有六合停車場非常方便。

水園在官網貼出公告，感謝大家一直以來的支持與照顧，指新冠疫情改變大家的生活型態，因疫情持續延燒，各行各業遭受不同程度的影響，餐飲業尤為嚴峻，在各方考量下，他們做出痛苦決定，餐廳營業至2021年06月30日止。

水園全體員工再次以感恩的心，衷心感謝大家，並表示有關公司先前發行之餐券，顧客預付之訂金處理如下：辦理退款期限，請在6月16日到30日止，退款時段請於早上11時到晚上8時前辦理，造成的不便敬請見諒。

基隆 疫情 餐飲業

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