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花蓮警裁處366件違規 徐榛蔚跑市場提醒做好防疫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
由於雙北有許多確診者足跡曾前往市場，花蓮縣長徐榛蔚勤跑各市場，呼籲鄉親注意防疫。圖／警方提供
由於雙北有許多確診者足跡曾前往市場，花蓮縣長徐榛蔚勤跑各市場，呼籲鄉親注意防疫。圖／警方提供

新冠肺炎本土疫情嚴峻，由於雙北有許多確診者足跡曾前往市場，花蓮縣政府除了請警方加強管控人流，取締未戴口罩者外，縣長徐榛蔚也勤跑各市場，呼籲鄉親注意防疫。自5月14日半個多月以來，警方已函送裁處336件、散播假消息移送6件。

花蓮縣警察局統計，為配合中央防疫政策，警方全力動員，嚴格執行查處，自5月14日起迄6月2日止，宣導1381人次、函送裁處336件，包括違反公告事項違規營業26件、未載口罩306件、違反公告管制4件，以及散播假訊息移送6件11人。

防止傳統市場成疫情破口，警方連日加強宣導防疫和人流管控，以手持看板、防疫廣播等方式於市場出入口進行宣導，除宣導民眾、攤販要依規定配戴好口罩外，也會同里長、市場管理單位，勸導民眾遵守縣府公布的傳統市場「分流採買」措施，並保持社交安全距離，避免群聚。

徐榛蔚表示，要面對的敵人是看不到的病毒，呼籲大家配合政府相關防疫措施，並且多給醫護、警察及消防人員鼓勵，也要求警方持續針對市場、大賣場等人潮聚集處所，宣導戴口罩、保持安全社交距離，同時要徹查八大行業有無偷偷營業等違法行為，加強取締，防止疫情破口。

口罩 疫情 社交距離

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