小吃店、市場疫情已壓制 林右昌宣布成功市場恢復營業

基隆市政府防範新冠肺炎疫情擴散，原本成立4個專案，分別鎖定小姑娘小吃店、快樂城小吃店、成功市場和果菜市場，積極疫調並匡列接觸者圍堵。市長林右昌今天說，4處疫情都已被壓制，宣布結案，停業中的成功市場，也將在4日正式復業。

小姑娘小吃店爆發疫情，曾被林右昌視為「最擔心的事」。小姑娘確診人數一路攀升達15人，包括最早確診的店內女性工作者和她的兒子、男性友人及其兒子染疫。小姑娘小吃店老闆娘後來也確診，她的爸爸、姊姊1家4口、弟弟1家4口陸續確診。

林右昌今天說，鎖定的4處地點經過前一個階段快速精準打擊及從嚴、擴大匡列，風險控管還算成功，並把疫情控制在家庭群聚範圍，沒有進一步往外面擴散。

果菜市場群聚案後來匡列的採檢者，全部都是陰性。小姑娘指標個案已經出院。重點管理的4家小吃店已經超過14天，也沒有新增確診者或關聯性個案。

林右昌宣布果菜市場、成功市場、小姑娘小吃店、快樂城小吃店4大專案正式結案，成功市場明天恢復營業，這樣的結局可讓大家鬆了一口氣。