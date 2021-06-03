抗疫解悶不無聊 宜蘭安排電視公用頻道線上紓壓開課了

疫情改變大家的生活型態，很多人宅在家時間變多。宜蘭縣政府為幫助民眾抗疫解悶，與聯禾有線電視合作，自6月7日起在03台公用頻道推出多元有趣的紓壓課程，邀請人氣教練陪大家在家做運動，不但適合長輩，其他家人也可以跟著做。

宜蘭昨天零確診，今天有一例，雖然疫情穩定控制中，但最近很多新增案例與雙北接觸者有闗，縣長林姿妙提醒大家不能掉以輕心，在疫情尚未解除警戒前，請大家民遵守各項防疫措施，避免跨縣市移動，出門務必戴口罩、勤洗手。

宜蘭共有128處社區照顧關懷據點，每月平均服務6萬1000人次，由於疫情造成長輩的學習課程被迫中斷，縣內社區照顧關懷據點、長青食堂也暫停服務。

縣府社會處長林蒼蔡表示，為了守護民眾與高齡長輩健康，縣府與聯禾有線電視合作，下周一起在03台公用頻道推出「宅一起，守護您」系列課程，邀請人氣教練陪伴長輩在家做運動，阿公阿嬤在家不無聊，促進健康也舒緩緊張心情。

第一周6月7日至6月11日課程分別是「活力體適能」、「快樂動姿動」、「歡喜來運動」、「音樂體適能」及「防疫、健康動起來」，增加肌耐力體能訓練，每天上午8點到9點首播、下午4點到5點重播。

林蒼蔡說，這些運動做起來簡單，利用一張椅子就可以完成，家中其它成員也可以陪著長輩一起做動作，縣府將視疫情狀況後續安排不同有趣課程，例如點心自己做、穴位按摩等，請縣民安心在家顧好健康、對抗疫情。