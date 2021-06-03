花蓮增1例家族群染 衛生局：居家隔離比在防疫旅館確診機率大

今天花蓮新增1例確診，已累計37例，屬於萬華大舅子引發的群聚感染，案9886是案6556的女婿，於居家隔離期間確診，沒有外出的足跡。花蓮縣衛生局表示，目前觀察居家隔離後染疫的機會較大，提醒居家環境的清潔消毒很重要，以降低感染機率。

衛生局長朱家祥表示，案9886為40多歲男性，是案6556的女婿，在上月26日就被匡列居家隔離，直到6月1日開始有暈眩、畏寒等症狀，經花蓮醫院檢查，於昨天確診為陽性，Ct值13.8。他在確診前3天都在居家隔離沒有外出，飲食都是弟弟協助，雙方沒有接觸，這也是案6556延伸的第14個確診個案。

朱家祥說，花蓮自從5月22日後，出現很多家族群聚感染，發現被匡列者居家隔離後染疫的機會較大，若在防疫旅館染疫機會較小，因此，提醒環境的清潔消毒非常重要，特別是冷氣的濾網是藏汙納垢的所在地，只要一開冷氣，病毒可能會因此散發在空氣中。

他呼籲，民眾若明後天有空，記得清洗冷氣濾網，用酒精、稀釋漂白水或次氯酸水消毒，做好環境清潔，盡量打開窗戶通風，並一定要勤洗手戴口罩，降低感染機率。

縣長徐榛蔚溫情喊話，她說，今天是進入三級警戒的第20天，接下來的端午節請盡量避免移動，若外地學子、民眾要回到花蓮，請向衛生局預約做快篩，並進行14天自主健康管理，做好防疫的準備，若能忍一時把疫情縮小，未來才會海闊天空。

徐榛蔚說，花蓮有37個人感染住院，在醫療團隊的照護下，有2位已康復出院，2位順利拔管病情平穩，特別謝謝第一線醫護人員的用心，也感謝各界的努力。 花蓮縣衛生局呼籲民眾做好居家清潔，降低感染機率。圖／花蓮縣政府提供 花蓮目前有37例確診，專責病房使用率達4成。圖／花蓮縣政府提供 案9886於居家隔離期間確診，沒有外出的足跡。圖／花蓮縣政府提供

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