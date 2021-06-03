快訊

整理包／我領得到補貼嗎？紓困4.0發給哪些人一次看

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

花蓮增1例家族群染 衛生局：居家隔離比在防疫旅館確診機率大

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今天花蓮新增1例確診，已累計37例，屬於萬華大舅子引發的群聚感染。圖／花蓮縣政府提供
今天花蓮新增1例確診，已累計37例，屬於萬華大舅子引發的群聚感染。圖／花蓮縣政府提供

今天花蓮新增1例確診，已累計37例，屬於萬華大舅子引發的群聚感染，案9886是案6556的女婿，於居家隔離期間確診，沒有外出的足跡。花蓮縣衛生局表示，目前觀察居家隔離後染疫的機會較大，提醒居家環境的清潔消毒很重要，以降低感染機率。

衛生局長朱家祥表示，案9886為40多歲男性，是案6556的女婿，在上月26日就被匡列居家隔離，直到6月1日開始有暈眩、畏寒等症狀，經花蓮醫院檢查，於昨天確診為陽性，Ct值13.8。他在確診前3天都在居家隔離沒有外出，飲食都是弟弟協助，雙方沒有接觸，這也是案6556延伸的第14個確診個案。

朱家祥說，花蓮自從5月22日後，出現很多家族群聚感染，發現被匡列者居家隔離後染疫的機會較大，若在防疫旅館染疫機會較小，因此，提醒環境的清潔消毒非常重要，特別是冷氣的濾網是藏汙納垢的所在地，只要一開冷氣，病毒可能會因此散發在空氣中。

他呼籲，民眾若明後天有空，記得清洗冷氣濾網，用酒精、稀釋漂白水或次氯酸水消毒，做好環境清潔，盡量打開窗戶通風，並一定要勤洗手戴口罩，降低感染機率。

縣長徐榛蔚溫情喊話，她說，今天是進入三級警戒的第20天，接下來的端午節請盡量避免移動，若外地學子、民眾要回到花蓮，請向衛生局預約做快篩，並進行14天自主健康管理，做好防疫的準備，若能忍一時把疫情縮小，未來才會海闊天空。

徐榛蔚說，花蓮有37個人感染住院，在醫療團隊的照護下，有2位已康復出院，2位順利拔管病情平穩，特別謝謝第一線醫護人員的用心，也感謝各界的努力。

花蓮縣衛生局呼籲民眾做好居家清潔，降低感染機率。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣衛生局呼籲民眾做好居家清潔，降低感染機率。圖／花蓮縣政府提供
花蓮目前有37例確診，專責病房使用率達4成。圖／花蓮縣政府提供
花蓮目前有37例確診，專責病房使用率達4成。圖／花蓮縣政府提供
案9886於居家隔離期間確診，沒有外出的足跡。圖／花蓮縣政府提供
案9886於居家隔離期間確診，沒有外出的足跡。圖／花蓮縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

努力找疫苗 花蓮縣府、盛弘醫藥簽MOU委託代購65萬劑

花蓮累計36人染疫 縣府交通要道設告示牌籲先篩檢

縣市長財產 徐榛蔚背債6千萬、張麗善存款少2千萬

花蓮建立常設性篩檢站 明開放民眾預約快篩

相關新聞

【6/3確診地圖】本土＋364例、另219例校正回歸 新增17死

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例已破8000人！中央流行疫情指揮中心今日公布本土病例有364例、另有21...

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

台中市今新增5例確診，台中市政府說，其中一例北屯大坑群聚首例的次子。台中市長盧秀燕宣布，該群聚首例的丈夫、78歲染疫個案...

影／打牌聚會1傳15人確診 彰化發起麻將牌咖快速動員令

彰化今新增15例新冠肺炎確診個案，有9例是家庭、職場群聚感染，其中有5人是麻將牌咖傳染鏈，包括4名牌咖和1名家屬都確診，...

好消息！澎湖今0確診 2確診者狀況好轉

澎湖縣流行疫情中心今下午開防疫記者會，宣布好消息，今天未有人確診，另外案8764、案8433情況都有好轉，2案共計匡列提...

台中78歲翁確診死亡 染疫妻拒見最後一面「原因揪心」

台中市出現首位確診死亡案例，為北屯家族群聚首例72歲婦人的丈夫，78歲染疫丈夫昨天下午3時許在醫院急救無效死亡，今日火化...

花蓮增1例家族群染 衛生局：居家隔離比在防疫旅館確診機率大

今天花蓮新增1例確診，已累計37例，屬於萬華大舅子引發的群聚感染，案9886是案6556的女婿，於居家隔離期間確診，沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。