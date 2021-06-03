農村再生融合自然地景 花蓮吉利潭獲全球卓越建設金獎

有「不動產界奧斯卡」之稱的全球卓越建設獎近日公布得獎名單，水土保持局花蓮分局主辦的「光復馬太鞍吉利潭周邊環境改善工程」，以農村再生工程結合生態、防災、文化及景觀等設計理念，減少使用混凝土，有效降低碳排放量，營造生物多樣性，獲得最佳環境文化類金獎的殊榮。

吉利潭園區位於光復鄉馬錫山下，早期是阿美族馬太鞍部落的祈雨聖地，日據時期因伐木需求，人工開鑿成貯木池。近年來在水保局花蓮分局與光復鄉公所攜手改善周邊環境，占地3.2公頃的園區，有大片水域，長達800公尺的環潭步道及多座拱橋，潭面是水生植物的棲地，也保留供蝌蚪、螃蟹等生物自在悠遊的戲水道，不只是生態樂園，更成為人氣景點。

水土保持局花蓮分局長陳淑媛今天表示，「吉利潭周邊環境改善工程」代表台灣參加第30屆全球卓越建設獎，在全世界上百件參賽工程中，獲得最佳環境文化類金獎，將台灣農村再生工程再次推廣到全世界。

陳淑媛說，這項工程由創源技術顧問公司設計，融合周邊地形自然景觀，保留原有植物生長環境，避免大規模開挖對生態環境的破壞，施工時多用鋼筋、石板及預鑄環保素材，降低混凝土的使用量，估計因此減少了540噸碳排放量。