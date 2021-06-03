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防疫宅經濟 花縣府規畫商圈美食防疫包

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府與國際旅遊電商平台合作，整合在地商圈店家產品，推出「防疫美食包」，美食可宅配到家享用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府與國際旅遊電商平台合作，整合在地商圈店家產品，推出「防疫美食包」，美食可宅配到家享用。圖／花蓮縣政府提供

疫情期間花蓮餐飲業者都改為外帶，在民眾減少足跡下，生意受到影響。花蓮縣政府與國際旅遊電商平台合作，整合在地商圈店家產品，推出「防疫美食包」，美食可宅配到家享用，最快下周就能上網訂購。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮街上少了遊客，鬧區空蕩蕩，許多店家大受影響，為協助商圈店家銷售商品及行銷宣傳，縣府媒合電商平台KKday，民眾透過平台訂購宅配，在家安全地享用花蓮美食，同時協助業者在防疫宅經濟中，度過疫情營運難關。

張志翔指出，這次縣府與花蓮形象商圈、百年商圈、舊鐵道商圈、明義商圈等協會，以及鐵道文化園區共管團隊接洽，媒合業者與KKday規畫防疫美食包，並同步籌備後續行銷宣傳，集結從早餐到晚餐、從主食到甜點的在地美食，更囊括以往需要排隊等待的在地名店，讓民眾不用出門，直接將美食送到家。

觀光處表示，縣府、KKday與在地業者保持緊密互動，提供一站式整合預約系統，24小時網路接單、金流支付整合、自動寄送憑證等便利功能，更提供免費數位轉型顧問服務，大幅降低旅遊業者的人力營運成本，幫助花蓮觀光智慧化，希望未來解封後，迎接更多國內外旅客。

張志翔說，目前防疫美食包正在最後整合階段，最快下周就能正式啟用，未來外地民眾及居民都可透過平台訂購花蓮美食。

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