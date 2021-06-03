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台東今天凌晨出現「神秘光體」 東管處長PO文求解！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東今天零時27分，東海岸天空出現一顆緩慢墜海的神秘光體，過程全都被觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在三仙台的即時監視影像錄下。圖／東管處提供
台東今天零時27分，東海岸天空出現一顆緩慢墜海的神秘光體，過程全都被觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在三仙台的即時監視影像錄下。圖／東管處提供

台東今天零時27分，東海岸天空出現一顆緩慢墜海的神秘光體，過程全都被觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在三仙台的即時監視影像錄下。東管處長林維玲在臉書上求解，並表示「三仙台的簡直是異象啊」。

林維玲臉書寫到「昨晚東海岸的夜空實在太精彩了，除了都歷的流星超大，三仙台的簡直是異象啊！誰能告訴我，那顆到底是什麼？！」。網友留言「是隕石」、「中間還會爆開像火球....飛彈」、「火流星」。

這顆被拍下的神秘光體，出現在今天零時27分左右，從出現在螢幕裡，到整顆光體消失，長達1分鐘左右，其光體變化，令林維玲百思不潔，只好將影片PO網求解。

這顆光體不像一般見到流星，與大氣摩擦後產生一束直線光體，且流星速度極快，約幾秒消失，這光體速度緩慢，往東南綠島方向下降，一開始只是小光點，隨後接近海面時，光體突然變成火球般，然後消失。

台東今天零時27分，東海岸天空出現一顆緩慢墜海的神秘光體，過程全都被觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在三仙台的即時監視影像錄下。圖／東管處提供
台東今天零時27分，東海岸天空出現一顆緩慢墜海的神秘光體，過程全都被觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在三仙台的即時監視影像錄下。圖／東管處提供

三仙台 國家風景區

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