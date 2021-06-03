台東今天凌晨出現「神秘光體」 東管處長PO文求解！

台東今天零時27分，東海岸天空出現一顆緩慢墜海的神秘光體，過程全都被觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在三仙台的即時監視影像錄下。東管處長林維玲在臉書上求解，並表示「三仙台的簡直是異象啊」。

林維玲臉書寫到「昨晚東海岸的夜空實在太精彩了，除了都歷的流星超大，三仙台的簡直是異象啊！誰能告訴我，那顆到底是什麼？！」。網友留言「是隕石」、「中間還會爆開像火球....飛彈」、「火流星」。

這顆被拍下的神秘光體，出現在今天零時27分左右，從出現在螢幕裡，到整顆光體消失，長達1分鐘左右，其光體變化，令林維玲百思不潔，只好將影片PO網求解。