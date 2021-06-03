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防疫宅經濟 花縣府推出伴手禮、在地小吃美食包

中央社 / 花蓮縣3日電

國內新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮商圈生意受到影響，花蓮縣政府跟國際旅遊電商平台合作，整合特色餐點、伴手禮等美食推出「防疫美食包」，宅配送到家，最快下週開放線上訂購。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，觀光業者受到衝擊，為協助商家持續銷售產品及行銷宣傳，縣府媒合國際旅遊電商平台KKday，整合在地商圈店家商品，推出防疫美食包。

張志翔表示，合作商圈包括市區形象商圈、百年商圈、舊鐵道商圈、明義商圈等，有熱門排隊小吃、知名伴手禮等，規劃從早餐到晚餐、從主食到甜點的在地美食選購。

張志翔指出，目前正在最後整合階段，最快下週就能正式啟用，上線後提供一站式、24小時訂購及金流支付整合，在防疫期間透過平台，不論縣內、縣外民眾都可購買在地美食。

新冠肺炎 電商

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