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影／北台最大魚市場崁仔頂人擠人 林右昌：將畫區隔線

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。記者游明煌／翻攝
有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。記者游明煌／翻攝

有台版「築地市場」之稱，北台最大漁市崁仔頂每天仍人聲鼎沸，人潮很多，很多人擠在一攤「喊魚」，沒有維持應有的戶外距離，民眾擔心會不會成為防疫破口？基隆市長林右昌今天表示，目前是加強管理，人潮要分流並降載，會進一步研議畫出區隔線的間距。

每天清晨3、4點，只要走進基隆市孝一路，崁仔頂魚市交易最鼎沸的時刻，這裡什麼魚都有，魚貨又多，有很多從北北基桃餐廳、批發商，來批發的魚販、買魚的餐廳老闆、民眾、遊客，以前魚市每天人擠人，疫情發生後人潮少了很多，但仍然人聲鼎沸。

拍賣高手「糶手」的喊叫聲此起彼落，白天的馬路到晚上變成熱鬧的魚市場，這是崁仔頂的深夜時分的日常，有台版「築地市場」之稱。最近，崁仔頂還是人潮還是很多，不少攤位人擠人，尤其喊魚的攤位都聚了不少人，並沒有維持戶外應有距離，憂心群聚。

林右昌今天在防疫記者會說，傳統市場是他最重視和最擔心的，基隆市超前部署，應是優於、先於北北基桃其他城市，進行傳統市場的管理，所以現在崁仔頂魚市目前是加強管理的機制，原則第一就是要分流，第二人流要降載。

林右昌表示，確實要求每一個攤商要戴口罩，並要有自身防護的防疫工作，務必要落實及做到確實，每一攤位全部都要實聯制設QR code讓消費民眾掃描，留下相關資料，這個魚市不只基隆市的魚市，而是北北基桃，還有來自台中、新竹晚上連夜來採買，是重要的全國供應的生鮮市場，攤商也都非常重視配合，依照規畫來執行。

至於有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。

有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。記者游明煌／翻攝
有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。記者游明煌／翻攝
有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。記者游明煌／翻攝
有攤位在喊魚時人潮聚集多，林右昌表示，會進一步和自治會和攤商研議，看要不要在地面上用油漆畫出一定及適當的間距，讓人潮和人流保持出一定的距離，這一部分會進一步來研議。記者游明煌／翻攝

基隆 林右昌 築地市場

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