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台東爭議防疫敬告牌已撤下！議員建議用字要謹慎

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉大竹村防疫敬告牌內容引發爭議，村長今早已將敬告牌撤除。圖／翻攝自台東臉書社團
台東縣大武鄉大竹村防疫敬告牌內容引發爭議，村長今早已將敬告牌撤除。圖／翻攝自台東臉書社團

台東縣大武鄉大竹村防疫敬告牌內容引發爭議，太麻里鄉民代表陳孫金說，村長女兒向他表示今早已將敬告牌撤除，並已致歉。他強調，事件到此落幕，不要在放大討論。

陳孫金接受媒體電訪時說，「原本我要去大武鄉大竹村拜會村長，途中村長女兒來電表示已將敬告牌撤掉，並表示造成困擾感到抱歉，希望事情能圓滿落幕，隨後我也把臉書貼文撤下。」

大武鄉大竹村長張德海為了守護村莊，在路口處掛上防疫敬告牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告。未料，這張敬告牌引起爭議。

金峰鄉民、縣議員章正輝表示，村莊部落自主防疫固然重要，他個人建議在用字上必須謹慎小心，這樣才不會造成彼此間出現嫌隙與尷尬局面，呼籲防疫期間大家要相互尊重，多一點體諒。

台東

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