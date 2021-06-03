台東爭議防疫敬告牌已撤下！議員建議用字要謹慎
台東縣大武鄉大竹村防疫敬告牌內容引發爭議，太麻里鄉民代表陳孫金說，村長女兒向他表示今早已將敬告牌撤除，並已致歉。他強調，事件到此落幕，不要在放大討論。
陳孫金接受媒體電訪時說，「原本我要去大武鄉大竹村拜會村長，途中村長女兒來電表示已將敬告牌撤掉，並表示造成困擾感到抱歉，希望事情能圓滿落幕，隨後我也把臉書貼文撤下。」
大武鄉大竹村長張德海為了守護村莊，在路口處掛上防疫敬告牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告。未料，這張敬告牌引起爭議。
金峰鄉民、縣議員章正輝表示，村莊部落自主防疫固然重要，他個人建議在用字上必須謹慎小心，這樣才不會造成彼此間出現嫌隙與尷尬局面，呼籲防疫期間大家要相互尊重，多一點體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言