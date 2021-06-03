禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區！防疫敬告牌 引爆3鄉民論戰

台東縣太麻里鄉及金峰鄉，為縣內疫情確診重災區，9天下來兩鄉共計有19人確診，避免疫情擴及鄰近鄉鎮，縣府與兩鄉全力做好防疫措施，不過，鄰近的大武鄉大竹村，竟出現「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」的防疫告示牌。引爆3鄉論戰。聯繫大竹村長張德海，手機未回應。

「真的不應該獵巫！看了實在不舒服。」太麻里鄉鄉代表陳孫金說，保護村落這是大家的共識，也知道大竹村長的用心，但不應該用這樣的字眼來告示，誰看了都不舒服，畢竟沒人願意染病，也不是所有太麻里鄉或金峰鄉鄉民染疫，今天他會親自拜訪大竹村長，了解實情。

太麻里鄉鄉民代表陳孫金今天在臉書分享一張防疫告示牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告。未料，這張告示牌卻引爆3鄉論戰，有人認為村長這番敬告是獵巫心態，用詞不當；也有人緩頰表示，村長是用心保護村莊罷了，請大家不要對號入座。

「難道要禁止大武鄉民來金峰鄉嗎？」金峰鄉林姓鄉民說，這告示牌實在太離譜了，村長應該要撤掉，將心比心，這樣直接擺明禁止2鄉，是公然挑戰，防疫沒有必要這樣做。另太麻里鄉陳姓鄉民說：「我們防的是病毒不是人，不是嗎？為何要用這樣的字眼，村長真的言之過重了」。

大武鄉劉姓鄉民說，「村長或許用意是在保護村民，只是用詞過於直接，希望大家不要對號入座，也不要過於無限上綱放大解釋」。另李姓鄉民表示，相信村長會把敬告牌改掉，沒有人願意去挑起鄉與鄉、村與村的對立和仇恨，只要好好溝通一下就解決了。

大武鄉鄉長黃建賓說，大竹村長本意是好的，之前針對禁止菜車、販賣車進入村莊也和村長溝通過，希望他在防疫優先的自主下，也能不要牴觸到相關法律問題，避免衍生糾紛；這次敬告牌內容用詞，他個人認為確實有點不妥當，會和村長再溝通，能稍作調整。