快訊

高雄9家長照機構同大樓 竟有8家員工快篩陽性

全智賢爆結束9年婚姻 豪門老公疑外遇離家出走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區！防疫敬告牌 引爆3鄉民論戰

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣太麻里鄉鄉民代表陳孫金今天在臉奢分享一張防疫告示牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告，引發3鄉論戰。圖／翻攝自陳孫金臉書
台東縣太麻里鄉鄉民代表陳孫金今天在臉奢分享一張防疫告示牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告，引發3鄉論戰。圖／翻攝自陳孫金臉書

台東縣太麻里鄉及金峰鄉，為縣內疫情確診重災區，9天下來兩鄉共計有19人確診，避免疫情擴及鄰近鄉鎮，縣府與兩鄉全力做好防疫措施，不過，鄰近的大武鄉大竹村，竟出現「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」的防疫告示牌。引爆3鄉論戰。聯繫大竹村長張德海，手機未回應。

「真的不應該獵巫！看了實在不舒服。」太麻里鄉鄉代表陳孫金說，保護村落這是大家的共識，也知道大竹村長的用心，但不應該用這樣的字眼來告示，誰看了都不舒服，畢竟沒人願意染病，也不是所有太麻里鄉或金峰鄉鄉民染疫，今天他會親自拜訪大竹村長，了解實情。

太麻里鄉鄉民代表陳孫金今天在臉書分享一張防疫告示牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告。未料，這張告示牌卻引爆3鄉論戰，有人認為村長這番敬告是獵巫心態，用詞不當；也有人緩頰表示，村長是用心保護村莊罷了，請大家不要對號入座。

「難道要禁止大武鄉民來金峰鄉嗎？」金峰鄉林姓鄉民說，這告示牌實在太離譜了，村長應該要撤掉，將心比心，這樣直接擺明禁止2鄉，是公然挑戰，防疫沒有必要這樣做。另太麻里鄉陳姓鄉民說：「我們防的是病毒不是人，不是嗎？為何要用這樣的字眼，村長真的言之過重了」。

大武鄉劉姓鄉民說，「村長或許用意是在保護村民，只是用詞過於直接，希望大家不要對號入座，也不要過於無限上綱放大解釋」。另李姓鄉民表示，相信村長會把敬告牌改掉，沒有人願意去挑起鄉與鄉、村與村的對立和仇恨，只要好好溝通一下就解決了。

大武鄉鄉長黃建賓說，大竹村長本意是好的，之前針對禁止菜車、販賣車進入村莊也和村長溝通過，希望他在防疫優先的自主下，也能不要牴觸到相關法律問題，避免衍生糾紛；這次敬告牌內容用詞，他個人認為確實有點不妥當，會和村長再溝通，能稍作調整。

不過，記者聯繫大竹村長張德海手機，從昨晚到今天早上，手機都未回應。

台東縣太麻里鄉鄉民代表陳孫金今天在臉奢分享一張防疫告示牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告，引發3鄉論戰。圖／翻攝自陳孫金臉書
台東縣太麻里鄉鄉民代表陳孫金今天在臉奢分享一張防疫告示牌，內容寫著「禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區」並屬名大竹村長張德海敬告，引發3鄉論戰。圖／翻攝自陳孫金臉書

疫情 台東

延伸閱讀

疫情衝擊年輕總舖師沒收入 助人不中斷送消防員魚翅羹

居家防疫你胖了嗎？營養師授「4階段進食順序」：吃飽也能瘦

遠雄挺醫護 捐贈千組隔離防護罩

警砸上萬自購紫外線消毒燈、空氣清淨機 同事讚：防疫優等生

相關新聞

台東爭議防疫敬告牌已撤下！議員建議用字要謹慎

台東縣大武鄉大竹村防疫敬告牌內容引發爭議，太麻里鄉民代表陳孫金說，村長女兒向他表示今早已將敬告牌撤除，並已致歉。他強調，...

禁止太麻里鄉、金峰鄉進入社區！防疫敬告牌 引爆3鄉民論戰

台東縣太麻里鄉及金峰鄉，為縣內疫情確診重災區，9天下來兩鄉共計有19人確診，避免疫情擴及鄰近鄉鎮，縣府與兩鄉全力做好防疫...

北基宜花線上就業博覽會 3千廠商2萬7職缺還可抽Apple

新冠肺炎疫情衝擊就業市場，即日起勞動部勞動力發展署北分署在「台灣就業通」網站舉辦北基宜花金馬區線上就業博覽會，有3000...

秀林景點封鎖 遊客硬闖挨罰

疫情嚴峻，花蓮秀林鄉公所早已公布轄內多個戲水景點為防疫而封閉，仍有來自新北市遊客執意越過封鎖線進入，吉安警分局員警趕往取...

基市防疫舉發違規未戴口罩最多 違規營業2件、進香1件

國內新冠肺炎疫情升級3級警戒後，基隆市已舉發151件違反相關防疫規定案件，其中以未戴口罩最多，共143件。

羅東藝穗節遭受疫情衝擊 20年來首度宣布停辦

宜蘭縣羅東鎮公所每年夏天舉辦的大型旗艦活動「羅東藝穗節」，因為受到疫情影響，鎮長吳秋齡今天宣布「停辦」，與民間各行業齊心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。