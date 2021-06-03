北基宜花線上就業博覽會 3千廠商2萬7職缺還可抽Apple
新冠肺炎疫情衝擊就業市場，即日起勞動部勞動力發展署北分署在「台灣就業通」網站舉辦北基宜花金馬區線上就業博覽會，有3000家廠商釋出2萬7000多個職缺，歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍上網找工作，還有機會抽中Apple Watch6。
基隆就業中心主任盛慧中今天表示，參與這次線上就業博覽會的求才廠商，包括「普安科技」、「欣技資訊」、「宏華國際」、「鴻揚科技」、「振躍精密滑軌」、「泰胦科技」、「亞東石化」以及「東森國際」等釋出超過4500個工程師、管理師職缺，薪資都在4萬元以上。
盛慧中指出，線上除提供「職涯測評」、「工作百科」、「薪資行情及大專生就業導航」及「投資青年就業方案」等就業資訊外，另針對18到29歲青年還提供「Youth職涯」免費線上1對1諮詢服務，協助釐清求職方向、診斷履歷、提升面試技巧。
北分署指出，疫情嚴峻，民眾應減少不必要外出，求職民眾可多利用台灣就業通網路平台線上求職，透過活動網頁即可投遞履歷，不出門在家也能找工作。
為鼓勵民眾踴躍求職，只要在6月16日前上「台灣就業通」註冊成為會員並投遞履歷，就可參加Apple Watch 6抽獎，在FB轉發就博會訊息，還可再抽Enerpad Q810行動電源。詳情請上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打免付費客服專線0800777888。
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