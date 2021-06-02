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基市防疫舉發違規未戴口罩最多 違規營業2件、進香1件

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市已舉發143件未依規定戴口罩案，市長林右昌呼籲民眾遵守規定，不要以身試法。圖／基市府提供
基隆市已舉發143件未依規定戴口罩案，市長林右昌呼籲民眾遵守規定，不要以身試法。圖／基市府提供

國內新冠肺炎疫情升級3級警戒後，基隆市已舉發151件違反相關防疫規定案件，其中以未戴口罩最多，共143件。

基隆市長林右昌今天說，市府一直呼籲，要求所有民眾遵照防疫相關規定，不過還是有人不守規矩。市府加強查緝，從本土疫情爆發到昨天晚上10點為止，針對3級警戒防疫期間違反防疫規定，共已查處151件。

151案分別為民眾未依規定戴口罩143件、特定營業場所違規營業2件、違規辦理進香活動1件、假訊息3件、室內室外規聚集2件。

林右昌說，從取締件數可以看到還是有許多民眾沒有依規定戴口罩，呼籲民眾在防疫期間要把口罩戴好，這是保護自己最基本的動作，也是保護家人，保護別人健康很重要的基本動作，請大家務必遵守，不要以身試法。

基隆市已舉發143件未依規定戴口罩案，市長林右昌呼籲民眾遵守規定，不要以身試法。圖／基市府提供
基隆市已舉發143件未依規定戴口罩案，市長林右昌呼籲民眾遵守規定，不要以身試法。圖／基市府提供

口罩 疫情 基隆

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