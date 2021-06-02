挺醫護也挺店家 立委劉櫂豪送300杯飲料

看到第一線防疫醫療人員雙手幾乎被汗水泡皺的照片，立委劉櫂豪相當感動，今天自掏腰包購買300杯飲料慰問衛福部台東醫院醫護人員，同時也支持店家能熬過疫情。

立法委員劉櫂豪說，日前他在社群網站上看到大家貼的第一線防疫醫療人員照片，雙手幾乎被汗水泡皺，臉部則是長時間配戴口罩的痕跡，讓人心疼不捨和感動，因此以實際行動來支持鼓勵台東新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專責醫院台東部東醫院醫護和工作人員。

劉櫂豪說，去年新冠肺炎疫情在全球爆發以來，醫護人員在第一線守護台灣民眾健康，今年4月本土疫情爆發後，部東醫院被指定為專責醫院，醫院同仁在最短時間內放下原本守邊的工作，迅速轉型，必然承受巨大的壓力，感謝醫護人員堅守崗位，繼續守護民眾照顧患者，為我們的疫情防治帶來很大的安定感。

他說，團隊在與部立台東醫院聯繫後，向台東店家購買300杯飲料，致贈給包含醫護、社工、行政和清潔人員等所有醫院工作同仁，讓大家在炎炎夏日中，以小小的心意讓醫院同仁得到稍微紓解壓力，以實際行動表達對全體醫療人員的鼓勵支持與感謝。

同時，疫情期間店家生意也都受到極大衝擊，這次還特地向6間不同飲料店訂購，希望能夠藉此機會支持台東本土商家，也要讓不同時間輪值的醫院工作人員有不同口味的選擇，在忙碌之餘也能感受到來自民間的溫暖支持。

劉櫂豪表示，此次以實際行動挺醫療，也持續在中央爭取更多防疫資源，協助部立台東醫院和台東縣民共同防疫，期盼疫情能在所有人的努力下盡早落幕，讓所有縣民恢復安心正常生活。