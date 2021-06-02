宜蘭縣府推線上申辦服務 免奔波安心在家防疫

宜蘭縣政府今天推出「防疫零接觸，遠端便政e服務」計畫，包含121項線上申請、468項可下載表單，希望民眾透過線上申辦或郵寄申請，減少奔波，安心在家防疫。

宜蘭縣長林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情記者會指出，宜蘭縣今天零確診，雖是好消息，但民眾仍不能掉以輕心，日前宜蘭縣的確診個案都與外縣市接觸有關，請民眾減少群聚、勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，縣府衛生局正在規劃疫苗接種地點與區位安排，一旦後續疫苗運抵縣內，可在最短時間內安排一般縣民施打。

縣府計畫處表示，「防疫零接觸，遠端便政e服務」計畫，包含121項線上申請、468項可下載表單，希望民眾透過線上申辦或郵寄申請，減少往返政府機關洽辦業務來回奔波的風險，民眾可藉由「防疫e櫃檯」，進行各項稅務申報、門牌證明、戶籍謄本、水權申請、建照、使用執照謄本及竣工圖說申請等業務，安心在家防疫。

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡上午在公所表示，疫情持續延燒，公所為避免群聚感染風險，原定在暑假舉辦的2021羅東藝穗節，決定停辦。