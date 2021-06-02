花蓮累計36人染疫 縣府交通要道設告示牌籲先篩檢

中央社 / 花蓮縣2日電

花蓮縣今天新增1例確診新冠肺炎，累計36人染疫，新增案8994是萬華案家庭群聚延伸，此一家族已是第13人確診。縣政府在主要交通地點設告示牌，籲外縣市民眾來到花蓮先做篩檢。

花蓮縣今天新增1名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，為60多歲男性，是招待萬華親戚而家族群聚確診的第13例，在自宅居家隔離中確診。目前全縣累計共36人染疫，居家隔離90人。

統計自5月26日啟動快篩站至今共篩檢1317人，其中篩出2人呈陽性。而確診病患大多是從外縣市返回，或接觸外縣市染疫個案而確診。

為避免縣外移入感染源成為防疫破口，花蓮縣長徐榛蔚表示，針對外縣市返鄉學子、鄉親及來自高風險區域無症狀的民眾，來到花蓮希望能先預約做快篩，採電話、簡訊預約方式。

預約告示牌將設置在省道台9線、台8線、台11線的入口、以及火車站、轉運站、機場等6大場域。

此外，花蓮縣政府也期盼外縣市返鄉民眾，應自主健康管理14天再出家門活動。

新冠肺炎 居家隔離 徐榛蔚

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